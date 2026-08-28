Στην τελική ευθεία έχει μπει ο μεταγραφή του Ντοντό, που θα κλείσει στον Ολυμπιακό αντί του Πέντερσεν. Το αναλυτικό ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στους Galacticos by Interwetten.

Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω την περίπτωση του Μάρκους Πέντερσεν και αντ'αυτού ετοιμάζεται να εντάξει στο ρόστερ του τον Ντοντό της Φιορεντίνα.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στο ραντάρ των Πειραιτωτών και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten, η υπόθεση της απόκτησής του είναι αρκετά προχωρημένη.

Ο ίδιος αναμένεται μέχρι το βράδυ σήμερα (28/8) να έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρ'όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ για τη συμφωνία ή την άφιξη του παίκτη στην Αθήνα.