Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Μέχρι το βράδυ θα έχει κλείσει ο Ντοντό»
Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω την περίπτωση του Μάρκους Πέντερσεν και αντ'αυτού ετοιμάζεται να εντάξει στο ρόστερ του τον Ντοντό της Φιορεντίνα.
Ο 27χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στο ραντάρ των Πειραιτωτών και σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Κώστας Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten, η υπόθεση της απόκτησής του είναι αρκετά προχωρημένη.
Ο ίδιος αναμένεται μέχρι το βράδυ σήμερα (28/8) να έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παρ'όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΠΑΕ για τη συμφωνία ή την άφιξη του παίκτη στην Αθήνα.
Δείτε τους Galacticos by Interwetten και το σχετικό ρεπορτάζ
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