Ο Μιχάλης Γρηγορίου δοκιμάζει πρόσωπα στην 11αδα ενόψει του αγώνα (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης» και το ενδεχόμενο αλλαγών υπάρχει τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική γραμμή.

Προφανώς δεν υφίσταται το στοιχείο της έκπληξης υπό την έννοια της αύξησης των διαθέσιμων επιλογών για τον έμπειρο τεχνικό αλλά και της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας του στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, ανεξαρτήτως της ανατροπής και της νίκης. Για παράδειγμα, το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης του Μανού Γκαρθία στο αρχικό σχήμα με την προσδοκία αύξησης του επιπέδου δημιουργικότητας της ομάδας, είναι κάτι που δοκιμάζεται στις προπονήσεις. Ο Ισπανός δεν είναι πίσω σε φυσική και αγωνιστική κατάσταση, ίσα-ίσα που έχει ρυθμό καθώς μέχρι πρότινος ήταν στο αρχικό σχήμα της Κάνσας Σίτι.

Επίσης, οι επιστροφές των Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ αύξησαν τις λύσεις για την κορυφή της επίθεσης και ειδικά ο πρώτος συγκεντρώνει πιθανότητες επιστροφής στο αρχικό σχήμα. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράφα Μιρ δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιδραστικός στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος. Αντιθέτως, στα επιθετικά άκρα δεν προβλέπονται αλλαγές, αλλά η διατήρηση των Μπενχαμίν Γκαρέ και Σεμπάστιαν Παλάσιος.

Πηγαίνοντας στον άξονα της μεσαίας γραμμής και βγάζοντας από την εξίσωση τον Ούρος Ράσιτς, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Μάρτιν Χόνγκλα δεν είναι έτοιμος καθώς ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν είναι στις αρχικές επιλογές. Ως εκ τούτου, παρότι ο Ντέλε Μπασίρου υστερεί σε ρυθμό και φυσική κατάσταση, είναι πιθανό να μετρήσει δεύτερη διαδοχική συμμετοχή στο αρχικό σχήμα. Κι αυτό είναι σε συνάρτηση με την (πιθανότατη) διατήρηση του Φρέντρικ Γένσεν στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο Μπόσκο Σούταλο συμμετέχει στις προπονήσεις αλλά δεν έχει ρυθμό και εκτιμάται ότι δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει παιχνίδι.

Αντιθέτως, το ενδεχόμενο αλλαγών είναι εξαιρετικά πιθανό στα αμυντικά άκρα και για την ακρίβεια, προβλέπεται «ντεμπούτο» για τον Ομάρ Ρίτσαρντς στο αριστερό άκρο. Ο Βρετανός προέρχεται από μια γεμάτη εβδομάδα προπονήσεων και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι… απέναντι από τον Ζερεμί Πετρίς ο οποίος θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο.