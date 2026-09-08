Ο Φαμπιάνο συμμετείχε στο σημερινό (8/9) πρόγραμμα της προπόνησης και πλέον ετοιμάζεται ώστε να είναι 100% έτοιμος για το ντέρμπι της Κυριακής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Άρη, γεγονός που αποτελεί την πιο σημαντική είδηση από την προπόνηση της Τρίτης (8/9) ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης, την προσεχή Πέμπτη στις 17:45.



Ο Βραζιλιάνος στόπερ είχε μείνει εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς αντιμετώπιζε το πρόβλημα στον μηρό που προέκυψε από χτύπημα στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Πλέον έχει ενσωματωθεί ξανά στο πρόγραμμα, ωστόσο στον Άρη δεν υπάρχει πρόθεση να επισπευσθεί η επιστροφή του. Βασικός στόχος είναι να είναι απολύτως έτοιμος για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στην Τούμπα. Για τον λόγο αυτό δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα βασικά πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι Κυπέλλου στην Τρίπολη.

Το μόνο ερωτηματικό αφορά το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, ώστε να πάρει ενδεχομένως λίγα λεπτά συμμετοχής και να αρχίσει να ξαναβρίσκει αγωνιστικό ρυθμό. Ο Φαμπιάνο έχει να αγωνιστεί από τη 2η αγωνιστική και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, όπου και τραυματίστηκε.



Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” (10/09, 17:45).



Το σημερινό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Φαμπιάνο Λέισμαν, ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου και στατικές φάσεις.



Αύριο, Τετάρτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι και μετά την ολοκλήρωσή της η αποστολή της ομάδας μας θα αναχωρήσει για την Τρίπολη».



