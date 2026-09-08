Στη διάθεση των φίλων του Άρη τίθενται από το πρωί της Τετάρτης (9/9) τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολης.

Ο Άρης θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του στην Τρίπολη, αυτή τη φορά για την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Αστέρα AKTOR την Πέμπτη (10/9, 17:45).

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για το παιχνίδι της Πέμπτης, με την τιμή του εισιτηρίου να έχει οριστεί στα 25 ευρώ. Θυμίζουμε ότι, ο κόσμος του Άρη είχε βρεθεί στο ίδιο γήπεδο και την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, στον αγώνα με αντίπαλο την Καλαμάτα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ, που ενημερώνει... «τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τον Αστέρα AKTOR (10/09, 17:45), στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής της League Phase του “SUPERBET Κυπέλλου Ελλάδας” θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.asterastickets.gr

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο το πρωί (09/09, 09:00).

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην Τρίπολη και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο “Θ. Κολοκοτρώνης” (η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου)».