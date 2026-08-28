Άρης: Μπροστά στη Θύρα 3 η σορός του Γιώργου Γκαντίνα
Από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ποδοσφαιρικού Άρη, ο Γιώργος Γκαντίνας υπήρξε τερματοφύλακας της ομάδας στη δεκαετία του 60’ και του 70’, ήταν μάλιστα μέλος αυτής στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας (1970). Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 82 ετών έπειτα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας και πριν την τέλεση της νεκρώσιμης ακολουθίας, η σορός του τοποθετήθηκε μπροστά στη Θύρα 3 στο «Κλ. Βικελίδης». Δεν ήταν εξάλλου ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Άρη, αλλά ένθερμος υποστηρικτής της ομάδας.
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