Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού έχει δοκιμάσει στον Ρέντη, αριστερή πλευρά με τον Αρμένιο διεθνή και τον Ισπανό ακραίο κυνηγό.

Οι πειραματισμοί, όσον αφορά τον καταρτισμό της αρχικής ενδεκάδας του Ολυμπιακού, συνεχίζονται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αναζητεί τους καλύτερους δυνατούς «συνδυασμούς» στις... πτέρυγες των ερυθρόλευκων. Μια από αυτές, είναι η αριστερή. Εκεί ο Βάσκος προπονητής προσανατολίζεται στην κοινή παρουσία των Ναΐρ Τικνιζιάν και Ζοέλ Ρόκα.

Πρόκειται για δύο παίκτες, οι οποίοι ενσωματώθηκαν στον Ολυμπιακό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αλλά έχουν προλάβει να παρουσιάσουν καλά δείγματα γραφής μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό ισχύει περισσότερο για τον Ρόκα, ο οποίος στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ατρόμητο είχε έντονη επιθετική δραστηριότητα από τη στιγμή που μπήκε ως αλλαγή στο γήπεδο, όντας πρωταγωνιστής σε δύο σημαντικές στιγμές της ομάδας του.

Ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, στο οποίο ο Ελ Καμπί νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ήταν εκείνος που έκανε το γύρισμα στη φάση του γκολ του Κάρμο για το 1-0, που έμελλε να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν δηλαδή επιδραστικός και ουσιαστικός στις φάσεις που εν τέλει έκριναν τον αγώνα.

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν, από την άλλη, έπαιξε για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα, μόλις λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τον Ερυθρό Αστέρα. Στο παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, ο διεθνής Αρμένιος -που μπήκε και αυτός ως αλλαγή στον αγώνα του Φαλήρου- έβγαλε εντάσεις, είχε καλά πατήματα στο γήπεδο, ενώ συνέβαλλε και αμυντικά αλλά και δημιουργικά.

Μία από τις πολλές δοκιμές που κάνει τις τελευταίες μέρες στον Ρέντη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι αυτή στην αριστερή πλευρά είναι με τους Τικνιζιάν - Ρόκα να μοιράζονται τον χώρο και τις... αρμοδιότητες. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι θα τους δούμε μαζί ως βασικούς στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού -με τον Αστέρα στην Τρίπολη- ωστόσο είναι μία τάση και μία ένδειξη για το τι έχει στο μυαλό του ο «Μέντι» για τη συνέχεια.