Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου πετάει για Νορβηγία καταγράφοντας τις σκέψεις του για τον πιο μεγάλο αγώνα της χρονιάς του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει να κάνει ακριβές μεταγραφές ενισχύοντας την ομάδα του.

Στη Σκανδιναβία ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη χρονιά του! Πετάμε για Μπέργκεν και αλήθεια ανυπομονούμε για μία πρόκριση που θα χαρίσει ηρεμία και… ποδόσφαιρο στον Δικέφαλο.

Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αλλάξει την ποδοσφαιρική του κατεύθυνση και ήξερε καλά ότι μετά από τόόσα πολλά χρόνια Λουτσέσκου θα δοκιμάζονταν για να ξαναβρεί τα πατήματά του. Πάρθηκαν μεγάλες-δύσκολες-κομβικές αποφάσεις, προέκυψαν καθυστερήσεις και φυσικά η τύχη στις κληρώσεις συνεχίζει να προκαλεί εκνευρισμό. Ό τι και να κάνεις ποδοσφαιρικά, όσα λάθη ή σωστά, δεν γίνεται να πηγαίνεις μπροστά από κληρωτίδες και… μπαλάκια και…

- Ως ισχυρός στο Europa να πέφτεις στην Άντερλεχτ από τον τρίτο προκριματικό

- Ως ένας από τους ισχυρούς στην Ελλάδα να έχεις ΚΑΙ ΠΑΛΙ την προκλητικά πιο δύσκολη κλήρωση στο κύπελλο! (Τα ελληνικά καφενεία δεν μπορούν και να σχολιάσουν για ΠΑΟΚ και ΕΠΟ…).

Κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ έχει μόνιμα τις πιο δύσκολες κληρώσεις από όλους στην Ελλάδα και… τέλος πάντων αφού το ξεπεράσουμε, μετά την Άντερλεχτ στον ευρωπαϊκό δρόμο βρέθηκε η Μπραν των 20 επίσημων αγώνων. Ας είναι…

Οι Νορβηγοί καλοί είναι, όχι όμως καλύτεροι του ΠΑΟΚ και ας έχει η ελληνική ομάδα την απουσία του αρχηγού της, με ένα ακόμη διαιτητικό λάθος που σημειώθηκε τις περασμένες εβδομάδες.

Αύριο στη Νορβηγία ο ΠΑΟΚ ξέρει καλά τι θέματα έχει να αντιμετωπίσει:

- Την αντικειμενικά καλύτερη φυσική κατάσταση των γηπεδούχων

- Το δικό τους περιβάλλον

- Την δική του ποιότητα και προσωπικότητα που μειώνεται χωρίς Ζίβκοβιτς και ενώ φθάσαμε σε σημείο να ξεχνάμε Μειτέ και Ντεσπόντοφ οι οποίοι ταλαιπωρούνται ακόμη από την περσινή οδυνηρή χρονιά.

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ όμως τα θέματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. ΠΡΕΠΕΙ ο ΠΑΟΚ χωρίς καμία μα καμία δικαιολογία και άλλοθι να βρει τρόπο για να κερδίσει και να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση της Παρασκευής. Από την Κυριακή και μετά ο Λίσι κέρδισε και άλλους παίκτες και με τα αποδυτήριά του σε καλύτερη κατάσταση και ψυχολογία θα εκπονήσει το σχέδιο πρόκρισης. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει καλύτερα από αυτούς, πρέπει να είναι και πιο έξυπνος για να πάρει μαζί του κάθε 50-50 στιγμή του αγώνα.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Πρώτα θα μάθουμε αν ο ΠΑΟΚ έχει Ευρώπη φέτος και μετά θα καταγράψουμε την προσπάθειά του να κάνει ομάδα. Νέος προπονητής, παραχωρήθηκε ο mvp Κωνσταντέλιας, έξω εδώ και καιρό σημαντικοί παίκτες όπως ο Μεϊτέ, ενώ οι μεταγραφές συνεχίζονται…

Υποστήριζαν πολλοί (χωρίς γνώση βέβαια και ρεπορτάζ) ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει και άλλες μεταγραφές μόνο αν περάσει τη Μπραν. Τα έλεγαν το… πρωί και λίγο μετά το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ -με 8 εκατομμύρια- έκλεινε τον Σέρβο Ούγκρεσιτς! Άρα μέσα σε λίγους μήνες το πολυσυζητημένο 2025 και το 2026 ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη ολοκληρώνει τρεις από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του:

- Ζαφείρης με 12 εκατομμύρια

- Ούγκρεσιτς με 8 εκατομμύρια

- Γιαννούλης με 4 εκατομμύρια.

Όλα αυτά σε χρονιές που το μπάτζετ του μεγαλώνει αφού μόνιμα έχει διψήφιο αριθμό παικτών με ετήσιες αποδοχές άνω του εκατομμυρίου. Από εκεί και πέρα…. αυτό το καλοκαίρι που για Ούγκρεσιτς, Γιαννούλη, Λουσέ, Τάχα Άλι, Χατζηδιάκο έχει δώσει 18 εκατομμύρια και προσπαθεί να δώσει άλλα 3-4 για νεαρό στόπερ, κάνει καλές μεταγραφές και τα περασμένα όχι;

Τα πήρε από τον Κωνσταντέλια και επανεπενδύει. Είναι είδηση; Όχι βέβαια. Έτσι γίνεται χρόνια. Ο στόχος ποιος είναι; Να έχεις πάντα ανταγωνιστική ομάδα για να διεκδικείς το πρωτάθλημα και τις καλύτερες ευρωπαϊκές πορείες. Αυτό δεν γίνεται εδώ και χρόνια, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε με άσχημα αποτελέσματα όπως πέρσι; Υπάρχει άλλος δρόμος για club από χώρες της δεύτερης ευρωπαϊκής ταχύτητας όπως και εμείς; Αφού είσαι υποχρεωμένος πρώτα να βγάζεις και μετά να ξοδεύεις με μία ισορροπία, αυτός είναι ο δρόμος. Παράγεις-εκπαιδεύεις τον Τζόλη, τον Κουλιεράκη, τον Κωνσταντέλια, τους αξιοποιείς αγωνιστικά για ένα διάστημα και μετά με τα λεφτά των πωλήσεών τους, συνεχίζεις την προσπάθεια να είσαι ανταγωνιστικός και να κερδίζεις τίτλους. Τα κάνει όλα με τον σωστό τρόπο ο ΠΑΟΚ; Προφανώς και σε όλη αυτή την ποδοσφαιρική διαδικασία έχει τομείς που υπερέχει των άλλων και άλλους που υπολείπεται και επιβάλλεται να διορθώσει τους χρόνους του. Όλα καταγεγραμμένα είναι και όλοι ξέρουν τι κάνει καλά ο ΠΑΟΚ και τι πρέπει να διορθώσει.

Προς το παρόν όλα μα όλα αυτά περνάνε στην άκρη! Ο ΠΑΟΚ παίζει το ευρωπαϊκό παρόν και μέλλον του στην μακρινή Νορβηγία και αν τα καταφέρει θα έχει ηρεμία και χρόνο να κλείσει σωστά το ρόστερ του με

- ποιοτικό φορ υψηλού επιπέδου που θα επιστρέψει στην Ευρώπη (περιμένει να δει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ)

- εξαιρετικό νεαρό και πολύ δυνατό στόπερ

- Καλό, τσεκαρισμένο δεξί μπακ

- Έναν ακόμη εξτρέμ

Να πάνε όλα καλά για να καταγράψουμε μετέπειτα την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και του Λίσι να φτιάξουν μία νέα ομάδα που εννοείται ότι πρέπει να έχει τους ίδιους γνωστούς και μεγάλους στόχους.