Καλαμάτα: Πρώτη επιλογή η Νεάπολη για τη «Μαύρη Θύελλα»
Η Καλαμάτα καλείται να βρει λύση για την έδρα της μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της Παραλίας, με το γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια να είναι φαβορί για να φιλοξενήσει τους αγώνες της.
Η «Μαύρη Θύελλα» έχει μπροστά της δύο εκτός έδρας παιχνίδια, απέναντι σε Παναιτωλικό (29/8) και Ατρόμητο (6/9), πριν επιστρέψει σε εντός έδρας υποχρεώσεις με Βόλο (13/9) και Παναθηναϊκό (19/9). Μέχρι τότε, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει πού θα φιλοξενήσει τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
Για το θέμα αναμένεται να γίνει συνάντηση την Παρασκευή 28 Αυγούστου ανάμεσα στον Ερασιτέχνη Ιωνικού και τον Δήμο. Εκεί θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα.Η Νίκαια είναι αυτή η επικρατέστερη επιλογή για να φιλοξενήσει τα εντός έδρας παιχνίδια της Καλαμάτας μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στην Παραλία.
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