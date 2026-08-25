Την αντίδραση (και) των οργανωμένων οπαδών του Άρη προκάλεσαν οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης».

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων του πρώτου εντός έδρας αγώνα οι οποίες αρχίζουν από το ποσό των 25 ευρώ για τα πέταλα και είναι 35,40 και 50 ευρώ για τις υπόλοιπες θύρες πλην των VIP. Η συγκεκριμένη πολιτική ήδη προκάλεσε αντιδράσεις από φίλους της ομάδας στα social media και μάλιστα με ανάρτησή του στον λογαριασμό του ο SUPER 3, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα απαιτώντας τη μείωση των τιμών των εισιτηρίων.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν κοστολογούνται. Δεν μπαίνει τιμή στις Κυριακές μας, στις παρέες μας, στις αναμνήσεις μας. Δεν μπαίνει τιμή στη στιγμή που ένας πατέρας πιάνει το παιδί του από το χέρι και το περνάει για πρώτη φορά τις πόρτες του Χαριλάου. Εκεί γεννιέται ένας Αρειανός. Και αυτό δεν αγοράζεται.

Οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων και ιδιαίτερα στα πέταλα μας πληγώνουν και μας βρίσκουν απέναντι. Σε μια εποχή που ο κόσμος παλεύει καθημερινά για τα αυτονόητα, το γήπεδο πρέπει να παραμένει η ανάσα του και όχι ακόμη ένας λογαριασμός που πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να πληρώσει. Το πέταλο ήταν πάντα το σπίτι του εργάτη, του μαθητή, του φοιτητή, του ανθρώπου που μπορεί να μην είχε πολλά, αλλά για τον ΑΡΗ έδινε πάντα ό,τι είχε.

Μην απομακρύνετε αυτόν τον κόσμο. Μην αφήσετε ένα παιδί να γνωρίσει τον ΑΡΗ από μια οθόνη επειδή ο πατέρας του δεν μπορεί να το πάρει μαζί του στο γήπεδο. Κατεβάστε τις τιμές. Γεμίστε το Χαριλάου. Αφήστε τις επόμενες γενιές να ερωτευτούν τον ΑΡΗ όπως τον ερωτευτήκαμε κι εμείς.

Γιατί στο τέλος, όταν όλοι εμείς θα έχουμε φύγει, αυτό θα μείνει πίσω, ένα παιδί με ένα κιτρινόμαυρο κασκόλ, να ανεβαίνει για πρώτη φορά τα σκαλιά του Χαριλάου», αναφέρει η ανακοίνωση του SUPER 3.