Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες μίλησε τόσο για τις ομάδες που ήθελαν τον γιο του όσο και για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού προς τον Έντσον Αλβάρες.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αποτελεί επίσημα μέλος του Ολυμπιακού και ήδη πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα «ερυθρόλευκα» ενώ είδε από κοντά την πρεμιέρα της Stoiximan Superleague κόντρα στον Ατρόμητο στο Φάληρο.

Ο πατέρας του 23χρονου φορ, Αρμάντο Γκονζάλες, μίλησε στο Μεξικό για τη μεταγραφή του γιου του στους «ερυθρολεύκους» και αποκάλυψε ότι ο Μεξικανός επιθετικός ήταν σε περίοπτη θέση στη λίστα της Μίλαν χωρίς να προχωρήσει σε κάτι πιο επίσημο ή οριστικό.

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Olympiacos sí va por Edson Álvarez, así nos lo adelanta Luis Armando González, padre de la Hormiga, en #ClaroSportsEnW

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Ο ίδιος είπε: «Με τον Ολυμπιακό ήταν γρήγορα, έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Όπως πάντα, υπήρχαν ομάδες που ρωτούσαν, αλλά συνήθως αυτά μένουν εκεί, γιατί πρέπει να συνδυαστούν πολλά πράγματα. Εδώ ξαφνικά ρώτησαν για εκείνον, έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον και ήδη τον παρακολουθούσαν.

Μερικές φορές μιλάμε χωρίς να γνωρίζουμε πλήρως. Φτάνεις σε μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Πρόσφατα επισκέφτηκα όλες τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού και όλα όσα αφορούν αυτή την ομάδα. Είναι εξίσου καλή με οποιαδήποτε ομάδα στο Μεξικό.

Είσαι στην Ευρώπη, θα παίζεις στο Europa League και θα αντιμετωπίζεις σημαντικές ευρωπαϊκές ομάδες. Είσαι στο προσκήνιο. Υπάρχουν η Κρίσταλ Πάλας, η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Θέλτα Βίγκο, η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Μπενφίκα – αυτές είναι ομάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν στο Europa League. Είναι μια ομάδα υψηλού επιπέδου.

Η ιδέα είναι να έρθουμε εδώ στην Ευρώπη και από εδώ να ανέβουμε σε ένα πρωτάθλημα με μεγαλύτερο κύρος. Ο πρόεδρος μάς το ξεκαθάρισε επίσης. Είναι ιδιοκτήτης τριών ομάδων.

Κάποτε είδα ένα σχόλιο ότι δεν θα έρχονταν παίκτες από την Ελλάδα. Φυσικά και έρχονταν, έχει πουλήσει αρκετούς παίκτες, έχει την ομάδα του στην Αγγλία. Αυτό είναι το σχέδιο».

Επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Αλβάρες

Παράλληλα με τις δηλώσεις για τον γιο του, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής στάθηκε στην υπόθεση του Έντσον Αλβάρες και του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας ότι ο ελληνικός σύλλογος θέλει να αποκτήσει τον αρχηγό της Εθνικής του Μεξικού.

Αυτό είπε ήταν ότι: «Ρώτησα έναν άνθρωπο από τον σύλλογο και μου είπε ότι το ενδιαφέρον είναι πραγματικό, ότι τον εξετάζουν, αλλά μέχρι εκεί».