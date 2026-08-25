Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός για τον Γιοακίμ Μέλε καθώς πέρα από τον Ολυμπιακό, έχει μπει στο κάδρο της Γιουβέντους.

Ο Γιοακίμ Μέλε είναι στην κορυφή της λίστας για τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην απόκτησή του, ωστόσο φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός ανεβαίνει αισθητά.

Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», η Γιουβέντους, στο πλαίσιο της συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Γκραμπάρα, έχει ρωτήσει και για τον Δανό ακραίο μπακ προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η ιταλική ομάδα θα μπορούσε να καλύψει το οικονομικό που ζητά η γερμανική ομάδα αλλά σκέφτεται και το ενδεχόμενο δανεισμού του με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.