Η Καλαμάτα υποδέχεται το Σάββατο στην Τρίπολη τον Άρη, με την «Μαύρη Θύελλα» να ενημερώνει πως τα εισιτήρια έχουν βγει σε κυκλοφορία.

Μεγάλη ημέρα είναι για την Καλαμάτα το Σάββατο, καθώς η ομάδα της Μεσσηνίας δίνει και πάλι αγώνα στην Super League μετά από χρόνια. Η «Μαύρη Θύελλα» υποδέχεται στην Τρίπολη τον Άρη με τα εισιτήρια να έχουν βγει ήδη σε κυκλοφορία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της πρεμιέρας της Stoiximan Super League απέναντι στον Άρη, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 20:00 στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» στην Τρίπολη.

Τιμές εισιτηρίων

VVIP: 100€

VIP: 70€ (παιδικό 30€)

Θύρα 1 και Θύρα 3: 25€ (παιδικό 15€)

Θύρα 4: 20€ (παιδικό 10€)

Fans: 15€ (παιδικό 8€)

Η προπώληση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Παρασκευή (21/08) στις 23:59.

Για τα παιδικά εισιτήρια, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τα γραφεία της ΠΑΕ Καλαμάτα.

Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αντιστοιχία της θέσης του εκάστοτε εισιτηρίου στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Μέθοδος αγοράς εισιτηρίων

Για την αγορά εισιτηρίων μπορείτε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kalamata-aris/) .

Κάρτα Φιλάθλου

Για την αγορά κανονικού εισιτηρίου απαιτείται η έκδοση Κάρτας Φιλάθλου της ομάδας.

Η κάρτα κοστίζει 10€ και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες της πρώτης ομάδας. Μπορείτε να την αποκτήσετε από τους παρακάτω συνδέσμους (https://tickets.public.gr/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-kalamatas/ & https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/karta-filathlou-kalamatas/)

Για την αγορά παιδικού εισιτηρίου δεν απαιτείται η έκδοση κάρτας, με την προϋπόθεση καταχώρισης του ΑΜΚΑ του παιδιού.

Οι αλλοδαποί και οι κάτοικοι εξωτερικού χωρίς ΑΜΚΑ δεν μπορούν να προμηθευτούν παιδικό εισιτήριο και απαιτείται η έκδοση Κάρτας Φιλάθλου.

Σημαντικές πληροφορίες

Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο.

Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά έως 12 ετών και διατίθενται σε όλες τις θύρες, εκτός από τη VVIP.

Η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν περάσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν από την άφιξή τους στο γήπεδο.

Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης κατά την προσέλευσή τους.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε καθημερινά στα γραφεία της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ώρες 10.00-15.00, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2721181356 και στο email [email protected]».