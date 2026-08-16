Κέρκεζ: «Ακόμα τρεις μεταγραφές, να φέρουμε τον Ατρόμητο ξανά ψηλά»

Όσα είπε ο τεχνικός του Ατρόμητου, Ντούσαν Κέρκεζ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Στην ιστοσελίδα του Ατρόμητου παραχώρησε συνέντευξη ο Ντούσαν Κέρκεζ ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Ο προπονητής των Περιστεριωτών μίλησε για την προετοιμασία, για το επικείμενο ματς με τον Πύργο, αλλά και για τα όσα ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή για τις μεταγραφές. Κλείνοντας, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο, αλλά έδωσε και σε άπαντες να αντιληφθούν τον στόχο που έχει θέσει ο ίδιος για τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντούσαν Κέρκεζ:

Coach, αρχικά θα θέλαμε να μας πεις τις σκέψεις σου για την προετοιμασία, μιας και είναι η πρώτη φορά που μιλάς μετά την επιστροφή της ομάδας από την Πολωνία. Πώς κύλησαν τα πράγματα;

«Αρχικά, θέλω να χαιρετήσω όλο τον κόσμο του Ατρομήτου. Κάναμε μία καλή προετοιμασία, που στόχος ήταν η φυσική κατάσταση. Τα φιλικά βοήθησαν, όπως και το ταξίδι στην Πολωνία, μιας και ήμασταν όλοι μαζί για 12 ημέρες. Τα φιλικά είναι για να δούμε κάποια πράγματα, για τη φυσική μας κατάσταση. Κερδίσαμε κάποια ματς, αλλά τα χάσαμε, αλλά από όλα βγάλαμε συμπεράσματα, κάναμε καλή ανάλυση και γίναμε καλύτεροι. Σίγουρα, ήταν μία καλή προετοιμασία που θα μας βοηθήσει στο μέλλον».

Αυτό ακριβώς θέλαμε να ρωτήσουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν νίκες και ήττες, φυσικά, στα φιλικά, αλλά η ομάδα έμοιαζε να παλεύει αποκλειστικά για το θετικό αποτέλεσμα. Είναι αυτό ένα δείγμα νοοτροπίας, που έχει περάσει ο Ντούσαν Κέρκεζ στον Ατρόμητο;

«Ακριβώς. Όταν παίζεις με παιδιά στο σπίτι, θέλεις να κερδίσεις. Αυτό κάνουμε και εμείς. Να προσπαθούμε, να παίζουμε καλά και ο κόσμος να βλέπει αυτό που θέλει. Κάθε παίκτης, κάθε άνθρωπος που δουλεύει στον Ατρόμητο θέλει να τα δώσει όλα και να κερδίσει κάθε ματς. Σίγουρα, κάναμε και φιλικά πιο δυνατά, σαν πιο δυνατή προπόνηση, για να κερδίσουμε πράγματα. Είδαμε, όμως, ποδοσφαιριστές με νοοτροπία, αυτό που ζητάμε. Και στόχος μας είναι να φέρουμε τον Ατρόμητο εκεί που ήταν πάντα. Αυτός είναι ένας στόχος μας!»

Σε ό,τι αφορά το πρώτο, επίσημο ματς με τον Πύργο, για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις coach;

«Σίγουρα είναι ένα ματς. Δεν έχει άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε, να περάσουμε στο group stage και το βλέπουμε πολύ σοβαρά. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό και το σημαντικότερο όλων για τώρα. Θα τα δώσουμε όλα, για να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στο Κύπελλο. Ξέρω πως όλοι αυτήν την περίοδο είναι όλοι διακοπές, αλλά είμαι σίγουρος πως κάποιοι θα έρθουν στο γήπεδο και θα μας βοηθήσουν να περάσουμε. Με όλον τον σεβασμό πάντα, προς κάθε αντίπαλο. Κάναμε ανάλυση, το βλέπουμε σοβαρά και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε να πάρουμε την πρόκριση».

Coach, οφείλω να σε ρωτήσω και για τις μεταγραφές. Ο κόσμος ρωτάει. Υπάρχει κάποιο σχόλιο για αυτό;

«Η περίοδος των μεταγραφών πάντα είναι σαν τη… ζωή. Κάθε μέρα μπορεί κάτι να γίνει. Εμείς, ο κ. Σπανός, ο κ. Αγγελόπουλος και εγώ, βάλαμε σαν στόχο από την πρώτη στιγμή να φέρουμε ποδοσφαιριστές που θα μας βοηθήσουν. Δεν τρέχουμε μόνο να φέρουμε ποδοσφαιριστές. Ακόμη τρεις χρειάζομαι και θέλουμε όσους ήρθαν και όσους θα έρθουν, να είναι αυτοί που ψάχνουμε. Είμαστε προσεκτικοί, όταν βλέπουμε και θέλουμε να φέρουμε έναν ποδοσφαιριστή.

Δεν κοιτάμε μόνο να είναι καλός παίκτης. Έχουμε ένα καλό group και αυτοί που θα έρθουν, θέλουμε να κάνουν τη διαφορά και να βοηθήσουν και όλους τους άλλους, ώστε να δημιουργήσουμε μία δυνατή ομάδα. Έχουμε χρόνο. Προφανώς και είναι καλύτερο να φέρεις ποδοσφαιριστές εξαρχής, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Καμία ομάδα δεν το κάνει. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως θα φέρουμε ακόμη τρεις παίκτες!»

Για το κλείσιμο, υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις προς τον κόσμο της ομάδας;

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Είναι οπαδοί, είναι κόσμος που αγαπούν αυτήν την ομάδα. Είναι ένα οικογενειακό κλίμα, και εδώ, και στο γήπεδο. Πάντα βοηθούν, είτε παίζουμε στο… σπίτι, είτε εκτός έδρας. Δεν λέμε πολλά λόγια, θα τα δώσουμε όλα στο γήπεδο, για να έχουμε μία καλή σεζόν!»