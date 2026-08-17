Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου βρίσκεται ήδη ο 31χρονος Σενεγαλέζος διεθνής τερματοφύλακας Σενί Ντιένγκ.

Σημαντική ενίσχυση για τον Ατρόμητο κάτω από τα δοκάρια καθώς οι Περιστεριώτες έκλεισαν και έφεραν στην Ελλάδα τον γκολκίπερ της Μίντλεσμπρο, Σενί Ντιένγκ.

Ο 31χρονος διεθνής με τη Σενεγάλη τερματοφύλακας αποκτάται με ελεύθερη μεταγραφή και το μόνο που απομένει είναι τα τυπικά για την ανακοίνωσή του.

Ο Ντιένγκ, ο οποίος διαθέτει και ελβετική υπηκοότητα, κατέκτησε το 2021 το Κόπα Άφρικα με τη Σενεγάλη, ενώ έχει αρκετή εμπειρία από τα αγγλικά γήπεδα έχοντας περάσει στο παρελθόν από ΚΠΡ, Ντονκάστερ, Στίβενεϊτζ και Σέφιλντ Γουένσντεϊ, ενώ έχει περάσει και από τη Σκωτία φορώντας τη φανέλα της Νταντί.

Με την προσθήκη του Ντιένγκ, ο Ατρόμητος κλείνει την τριάδα των τερματοφυλάκων του, διαθέτοντας επίσης στο ρόστερ του τους Χουτεσιώτη και Αθανασίου.