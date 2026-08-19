Με προορισμό το Ηράκλειο κρήτης ταξίδεψε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (20/8, 21:00, Live από το Gazzetta).

Πλώρη για το Ηράκλειο Κρήτης έβαλε η ΤΣΣΚΑ Σόφιας η οποία αναχώρησε το πρωί ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League. Οι Βούλγαροι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στη Σόφια και πλέον μετρούν αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην κρητική ομάδα (20/8, 21:00, Live από το Gazzetta).

Να θυμίσουμε πως ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αλεχάνδρο Πιεδραΐτα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και θα χάσει και τα δύο παιχνίδια, ενώ τη θέση του στην αποστολή αναμένεται να καλύψει ο Καταλίν Ίτου.

Στον αντίποδα ο ΟΦΗ έρχεται με... φόρα από την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ και η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει ακόμη μια προπόνηση χωρίς μέχρι στιγμής να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμού με τους παίκτες που είναι στη λίστα.

