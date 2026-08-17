Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να ζήσει χωρίς τον «Ντέλια»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποχαιρετά τον ΠΑΟΚ και περνά στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή αφήνοντας πίσω του πολύ περισσότερα από γκολ, ασίστ και εκατομμύρια. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ είχε πει τρεις φορές «όχι» στην πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, όμως φέτος αποφάσισε σε χρόνο-ρεκόρ και σε κάκιστο timing να καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά να πει το μεγάλο «ναι».

Το Gazzetta αποκάλυψε πρώτο την υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου με την Ντόρτιμουντ, που σήμαινε το «τέλος εποχής» του «Ντέλια» με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Αν ήμουν ο Κωνσταντέλιας, αρχικά θα αναρωτιόμουν αν με σέβονται και με αγαπούν όσο λένε από την ομάδα μου, όταν κάθε καλοκαίρι το όνομά μου επιστρέφει στη βιτρίνα προς πώληση.

Τα τρία τελευταία καλοκαίρια ο ΠΑΟΚ, με τις κινήσεις του, έδειχνε πρόθυμος να προχωρήσει στην πώληση του, εφόσον θα βρισκόταν η πρόταση που θα ικανοποιούσε το κλαμπ. Αυτή βρέθηκε από τον εκπρόσωπο του, Λεωνίδα Αθανασούλα και παρουσιάστηκε με τις ευλογίες της Μαρίας Γκοντσαρόβα (δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς) στον ποδοσφαιριστή, που λογικό είναι άρχισε να κάνει δεύτερες σκέψεις, μετά τα δύο «όχι» που είχε πει νωρίτερα σε Ρόμα και Γιουβέντους, αλλά και στον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη.

Ένα χρόνο πριν με τη Στουτγκάρδη είμαστε σίγουροι. Ο ποδοσφαιριστής κατέβηκε από το αεροπλάνο έπειτα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο μηχανισμός της ΠΑΕ τον είχε τυλίξει σε συσκευασία δώρου και ετοιμαζόταν να τον στείλει στη Γερμανία αντί 18 εκατ. ευρώ, συν τρία εκατ. υπό τη μορφή μπόνους.

Με τη Ρεντ Μπουλ Ζάλτσμπουργκ, δύο καλοκαίρια πίσω, η υπόθεση έφτασε επίσης κοντά. Τότε, όμως, λέγεται ότι ούτε ο παίκτης «ψήθηκε» ιδιαίτερα. Μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα είχε στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ και μπροστά του υπήρχε η προοπτική του Champions League.

Ακόμη και μετά τον αποκλεισμό από τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ο ΠΑΟΚ είπε «όχι» στα 20 εκατ. ευρώ της Μπενφίκα. Οι «Αετοί» της Λισαβόνας έστειλαν επίσημη πρόταση στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, στις 31 Αυγούστου, όμως ο Ιβάν Σαββίδης την απέρριψε. Ο Κωνσταντέλιας θεωρήθηκε τότε κομβικός για την ομάδα και η παραχώρησή του δεν προχώρησε.

Φέτος η Ντόρτμουντ ήταν ο πιο ισχυρός και εντυπωσιακός από τους μνηστήρες. Προσέφερε τα περισσότερα χρήματα, όχι απαραίτητα ανάλογα της πραγματικής αξίας και της προοπτικής του Κωνσταντέλια, αλλά σύμφωνα με τη γνώση που έχει για την αγορά και τη θέση του ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Εδώ ίσως να βρίσκεται και η απάντηση στο βασικό ερώτημα: γιατί ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να πουλήσει φέτος το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του;

Γιατί αυτή τη φορά υπήρχε μια ομάδα που πλησίασε τις απαιτήσεις του. Γιατί τα χρήματα κρίνονται απαραίτητα. Γιατί ο ίδιος ο σύλλογος, με τις αποφάσεις του, δεν δείχνει ότι ήθελε να χτίσει την επόμενη μεγάλη ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Και γιατί ο ποδοσφαιριστής έφτασε στο σημείο να μην είναι τόσο αποφασισμένος να κλείσει την πόρτα της εξόδου, όσο τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια.

Ο «Ντέλιας» είπε δύο φορές «όχι» στην αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ. Το 2024 στη Ζάλτσμπουργκ και το 2025 στη Στουτγκάρδη. Δεν πίεσε, δεν εκβίασε καταστάσεις, δεν έβαλε ποτέ τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Φέτος, όμως, η υπόθεση της Ντόρτμουντ, προφανώς, τον βρήκε κουρασμένο και απογοητευμένο από όσα προηγήθηκαν. Γι’ αυτό η αποχώρησή του δεν μοιάζει μόνο με το επόμενο βήμα της καριέρας του. Μπορεί να λειτουργήσει και ως λύτρωση.

Η στάση του απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Την απέδειξε στην πράξη δύο συνεχόμενα καλοκαίρια, όταν είχε μπροστά του τη δυνατότητα να φύγει και επέλεξε να παραμείνει. Σεβάστηκε το κλαμπ που τον ανέδειξε, τη φανέλα που φορά από παιδί και τον κόσμο που τον αντιμετώπισε ως κάτι πολύ περισσότερο από έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Αυτή τη φορά, όμως, υπάρχει μια τεράστια διαφορά.

Ο Κωνσταντέλιας και η οικογένειά του κουβαλούν συσσωρευμένη κούραση και αγανάκτηση από όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Από τη λάσπη που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Εθνική ομάδα. Από τις επιθέσεις γύρω από τα προσωπικά πιστεύω του. Από όσα γράφτηκαν μετά το σοβαρό προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπισε πριν από το παιχνίδι στις Βρυξέλλες.

Οι άνθρωποι έχουν όρια. Ιδιαίτερα όταν για τους ίδιους και τις οικογένειές τους η αξιοπρέπεια και οι αξίες βρίσκονται πάνω από οποιοδήποτε συμβόλαιο.

Το πόσο αγαπά τον ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να το δηλώσει ο ίδιος ούτε να το ερμηνεύσει κανείς. Από τα 11 του χρόνια και για περισσότερο από μία δεκαετία φορά μόνο μία φανέλα, την ασπρόμαυρη με τον Δικέφαλο αετό.

Το απέδειξε ξανά το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Πήρε μόνος του το αεροπλάνο της γραμμής για τις Βρυξέλλες, ενώ η νεογέννητη κόρη του παρέμενε στην κλινική. Έφτασε στο Βέλγιο λίγες ώρες πριν από τη σέντρα και αγωνίστηκε για 90 λεπτά απέναντι στην Άντερλεχτ, βάζοντας την ομάδα πάνω από τη δική του αγωνία και μια εξαιρετικά δύσκολη προσωπική στιγμή.

Η Ντόρτμουντ δεν εμφανίστηκε απλώς με ένα τετραετές συμβόλαιο, καθαρές ετήσιες αποδοχές 3,2 εκατ. ευρώ και την προοπτική της Bundesliga και του Champions League. Εμφανίστηκε σε μια στιγμή κατά την οποία ο Κωνσταντέλιας ίσως αισθάνεται ότι ο κύκλος του στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε. Όχι επειδή έπαψε να αγαπά την ομάδα, αλλά επειδή κουράστηκε να σηκώνει πράγματα που δεν του αναλογούν, χωρίς πάντοτε να νιώθει ότι ο σύλλογος στέκεται δίπλα του.

Η φυγή του, επομένως, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο μέσα από τα χρήματα ή την αγωνιστική προοπτική της Ντόρτμουντ. Αυτή τη φορά μπορεί να είναι και μια μορφή λύτρωσης.

Κι όμως, ο Κωνσταντέλιας δεν είναι απλώς ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που θα λείψει από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είχε εξελιχθεί σε σύμβολο για την ομάδα και τον κόσμο της. Αποτελούσε τη μεγαλύτερη αγωνιστική ελπίδα του συλλόγου και το πρόσωπο γύρω από το οποίο θα μπορούσε να χτιστεί η προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή.

Δεν κοστολογείται μόνο με 26+6 εκατ. ευρώ ένας ποδοσφαιριστής που σε κάθε γήπεδο δημιουργεί νέους θαυμαστές. «Εφτιαχνε ΠΑΟΚτσάκια παντού», όπως λένε και καμαρώνουν οι οπαδοί του. Γιατί κακά τα ψέματα ο Γιάννης είναι ένα να παιδί που κάνει μικρούς φιλάθλους να αγαπούν το ποδόσφαιρο και να επιλέγουν μέχρι τώρα τον ΠΑΟΚ. Αυτή η επίδραση δεν καταγράφεται σε κανέναν ισολογισμό και δεν καλύπτεται από κανένα μπόνους επίτευξης στόχων.

Ο ΠΑΟΚ επέλεξε έναν διαφορετικό δρόμο. Προτίμησε να προχωρήσει στην πώληση του καλύτερου ποδοσφαιριστή του και να αποδεχθεί ότι η επόμενη ημέρα θα χτιστεί χωρίς εκείνον. Αυτό είναι το πραγματικό βάρος της απόφασης, πολύ περισσότερο από το τελικό ποσό των 32 εκατομμυρίων που γράφτηκε στη συμφωνία.

Η πώληση του «Ντέλια» δεν είναι η πρώτη, ούτε και η τελευταία. Ο ΠΑΟΚ βλέπει τρία δικά του παιδιά (Τζόλης, Κουλιεράκης, Κωνσταντέλιας) να παίζουν σε Αρσεναλ, Ρόμα και Ντόρτμουντ. Είναι όμως, η πιο σημαδιακή. Όχι μόνο επειδή θα φύγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας, αλλά επειδή θα χαθεί το πρόσωπο που συμβόλιζε την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ.

Κανείς δεν μπορεί να διαγράψει όσα πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης. Η ευγνωμοσύνη για όσα έκανε και η κριτική για όσα κάνει σήμερα μπορούν να συνυπάρχουν. Η αποχώρηση όμως του Γιάννη Κωνσταντέλια κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα αλλάξει οριστικά τη σχέση του κόσμου με τη διοίκηση.

Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον «Ντέλια» δεν θα είναι αγωνιστικά ο ίδιος. Και ο κόσμος του δεν θα κοιτάζει πια τον Ιβάν Σαββίδη με τα ίδια μάτια.