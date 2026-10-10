Τα χαρακτηριστικά των Μπάνζα και Εντιαγέ, ο περιορισμένος αριθμός αγώνων μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και η προοπτική να αγωνιστούν μαζί στην κορυφή.

Ο Σιμόν Μπάνζα έχει συμπληρώσει μία εβδομάδα προπονήσεων στη Νέα Μεσημβρία και δείχνει έτοιμος να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα, ο Σερίφ Εντιαγέ δεν είχε υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του και στο διάστημα της διακοπής παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, δουλεύοντας καθημερινά υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ιταλός τεχνικός θα διαχειριστεί τους δύο επιθετικούς που αποκτήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που θα απαντηθούν στη σειρά των έξι αγώνων που ακολουθούν.

Τα χαρακτηριστικά των δύο φορ

Ο Εντιαγέ, ο οποίος αποκτήθηκε νωρίτερα από τον Μπάνζα, έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα γραφής στα 9 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ. Η προσφορά του δεν περιορίζεται μόνο στα 3 γκολ που έχει σημειώσει, αλλά επεκτείνεται στον συνολικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο τακτικό κομμάτι. Ο Σενεγάλος φορ εκμεταλλεύεται εξαιρετικά το σώμα του, παίζει με την «πλάτη» στην αντίπαλη άμυνα, κινείται σωστά στα όρια αλλά και μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει, ενώ παράλληλα είναι ιδιαίτερα μαχητικός στην πίεση όταν η ομάδα του χάνει την μπάλα.

Από την άλλη πλευρά, ο Σιμόν Μπάνζα δεν έχει συστηθεί ακόμα στο κοινό του ΠΑΟΚ, ωστόσο το βιογραφικό του μαρτυρά έναν επιθετικό υψηλού επιπέδου. Με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο ένστικτο στο σκοράρισμα, μεγάλη ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι και εξαιρετικό διάβασμα των φάσεων ώστε να παίρνει την κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή, ο 30χρονος φορ συνιστά μια μεταγραφή πρώτης γραμμής.

Η πρόκληση της διαχείρισης

Ο Αλέσιο Λίσι έχει στα χέρια του δύο πολύ δυνατά όπλα στη γραμμή κρούσης —χωρίς να ξεχνάμε τον νεαρό Ανέστη Μύθου που διαθέτει τεράστια προοπτική— και καλείται να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αποστολή αυτή δεν είναι απλή, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο οποίος περιόρισε σημαντικά τον συνολικό αριθμό των αγώνων στη φετινή σεζόν.

Η λογική λέει ότι ο Μπάνζα μπορεί να ξεκλειδώσει πιο εύκολα κλειστές άμυνες ως ιδανικός target man στην αντίπαλη περιοχή, έχοντας την ικανότητα να αξιοποιεί τις σέντρες των συμπαικτών του. Ο Εντιαγέ, από την πλευρά του, έχει δείξει ότι κινείται με ευχέρεια και έξω από την περιοχή για να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ πριν πατήσει σε αυτήν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το αδιάκοπο πρέσινγκ που ασκεί όταν η ομάδα αμύνεται ψηλά, τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο στις διεκδικήσεις της μπάλας.

Υπαρκτό το ενδεχόμενο συνύπαρξης

Στο ερώτημα αν οι δύο Αφρικανοί μπορούν να συνυπάρξουν στην ενδεκάδα σε ορισμένα παιχνίδια, η απάντηση δεν είναι απλή. Θεωρητικά το σενάριο είναι πιθανό, από τη στιγμή που ο Μπάνζα είναι περισσότερο παίκτης περιοχής, ενώ ο Εντιαγέ διαθέτει μεγαλύτερη αθλητικότητα και μπορεί να κινηθεί και εκτός αυτής. Μάλιστα στο πρόσφατο προπονητικό διπλό με τον ΠΑΟΚ ο Λίσι τους χρησιμοποίησε ταυτόχρονα κάτι που δείχνει ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο συνύπαρξης.

Στη μέχρι τώρα καριέρα του, ο Εντιαγέ είναι εκείνος που έχει αγωνιστεί τις περισσότερες φορές ως δεύτερος επιθετικός —πίσω από έναν κλασικό φορ— κυρίως στη διετία του στον Ερυθρό Αστέρα, η οποία ήταν από τις πιο παραγωγικές της καριέρας του.

Το γεγονός ότι οι δυο τους μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον Αλέσιο Λίσι, ιδιαίτερα σε παιχνίδια που ο ΠΑΟΚ θα δυσκολεύεται στο σκοράρισμα. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές ο Ιταλός επέλεξε να παίξει με δύο επιθετικούς (δοκιμάζοντας τους Μύθου και Γερεμέγεφ), τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε. Πλέον, οι δύο Αφρικανοί του προσφέρουν εντελώς διαφορετικές και πολύ ποιοτικότερες επιλογές για την κορυφή της επίθεσης.