Κηφισιά Tutu Deals - Ολυμπιακός: Η τελευταία φάση του ματς που ζήτησαν πέναλτι οι γηπεδούχοι
Η Κηφισιά Tutu Deals «κοίταξε» στα μάτια τον Ολυμπιακό στη μεταξύ τους αναμέτρηση στη Λεωφόρο, έκανε πολλές ευκαιρίες και κόντρα στη ροή του ματς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 κι εν τέλει ηττήθηκε με 3-2.
Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον διαιτητή Τσέτσιλα για πέναλτι, όταν η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του Έσε έπειτα από προσπάθεια του Θεοδωρίδη.
Ο διαιτητής Τσέτσιλας δεν είδε παράβαση και έληξε το παιχνίδι, ενώ από τη στιγμή που δεν πήγε για on-field review συμφώνησε μαζί του και ο VAR Τσακαλίδης.
Για αυτή τη φάση αναφέρθηκε ο Σεμπάστιαν Λέτο στη συνέντευξη Τύπου, καθώς είπε: «Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο μου για να μιλήσω γι' αυτό. Είναι κάτι που εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να το αναδείξετε, αφού έχετε δει τι φάση. Αν την αναλύσετε πολύ καλά θα έχετε αρκετή δουλειά».
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