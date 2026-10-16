Η γαλλική εφημερίδα «Equipe» βαθμολόγησε τους παίκτες που αγωνίστηκαν στη νικηφόρα αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, με τους Παναγιώτη Ρέτσο και Στέφαν Ορτέγκα να είναι οι πολυτιμότεροι.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χθες (15/10) στη Μασσαλία για να αναμετρηθεί κόντρα στην Μαρσέιγ για την 2η αγωνιστική του Europa League και κατάφερε να αποδράσει από το «Βελοντρόμ», με 1-0 χάρη στο γκολ με κεφαλιά του Έσε στο 42ο λεπτό.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, η γαλλική εφημερίδα «Equipe» βαθμολόγησε τους παίκτες και τους προπονητές των δύο ομάδων, με την ανωτερώτητα των Ερυθρόλευκων να αποτυπώνεται και στην βαθμολογία.

Συγκεκριμένα οι φιλοξενούμενοι κρίθηκαν με μέσο όρο 5,5/10 έναντι του 4,8 των γηπεδούχων. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Στέφαν Ορτέγκα έλαβαν την υψηλοτερη βαθμολογία και αναδείχθηκαν αμφότεροι οι κορυφαίοι του γηπεδού με 7, ενώ από κοντά έμειναν και ο Πιρόλα με τον Έσε που έλαβαν 6.

Με πέντε αξιολογήθηκαν οι Τσικίνιο, Ζέλσον, Πουέρτα, Μάρτινς, Ονιεμαέτσι και Σίλβα, ενώ την χειρότερη βαθμολογία των Πειραιωτών την έλαβε ο Γιάρεμτσουκ με 4. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιολογήθηκε με 6, έναν βαθμό παραπάνω από τον συνάδελφο του, Μπρούνο Ζενέσιο που «έμεινε» στο 5.

Για τους Γάλλους, ξεχώρισαν οι Αγκέρ, Μεϊτέ, Παϊσάο Γουέα και Αμπντάλα, οι οποίοι κρίθηκαν με 6, ενώ αντιθέτως αυτός που έλαβε την χειρότερη κριτική και αναδείχθηκε ο χειρότερος του γηπέδου ήταν ο Μοπέ με μόλις 3/10 και τέλος οι Ντε Λανγκ, Αγκέρντ, Άνχελ Γκόμες και Ναντί έμειναν στο 4.