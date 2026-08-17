Γρηγορίου: «Ευτυχώς στο Πρωτάθλημα υπάρχει VAR»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αξιολόγησε την εμφάνιση του Άρη στη νίκη επί της Αναγέννησης Καρδίτσας και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το ακυρωθέν γκολ.

Αρχικά, ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα υποστηρίζοντας ότι… «έπρεπε να διαχειριστούμε τη ζέστη, τον κακό αγωνιστικό χώρο και γενικώς συνθήκες οι οποίες μας επηρέασαν ξεκάθαρα στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να ακυρώνεται το γκολ του Μιρ. Από τη θέση που βρισκόμουν ήταν φανερό ότι δεν ήταν εκτεθειμένος και απορώ μ’ αυτή την απόφαση η οποία έκανε πιο δύσκολο το έργο μας. Ευτυχώς υπάρχει VAR στη συνέχεια του Κυπέλλου και στο Πρωτάθλημα».

Ρωτήθηκε για την απόδοση του Μπενχαμίν Γκαρέ αλλά και την είσοδο του Μιγκέλ Αλφαρέλα στο δεύτερο ημίχρονο καθώς έπαιξαν ρόλο στην αλλαγή σκηνικού. «Θέλαμε να ανοίξουμε την άμυνα της Αναγέννησης και γενικώς να έχουμε περισσότερους παίκτες στην περιοχή. Δεν ήταν όμως θέμα δύο παικτών, συνολικά η ομάδα λειτούργησε πολύ καλά», είπε. Σε ότι αφορά τον Φρέντρικ Γένσεν ο οποίος αποχώρησε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, σημειώθηκε ότι ο Φινλανδός δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.