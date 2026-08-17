Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έχει ολοκληρωθεί και απομένει πλέον μόνο η επίσημη επιβεβαίωση από τις δύο ομάδες. Τι ισχύει με τους δανεικούς.

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο συλλόγων απομένουν για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να του χορηγούν ολιγοήμερη άδεια για προσωπικούς λόγους πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή του στη Γερμανία.

Οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας, γνωρίζοντας το σοβαρό προσωπικό ζήτημα που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, δέχθηκαν να του χορηγήσουν ολιγοήμερη άδεια. Ο Κωνσταντέλιας θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Ντόρτμουντ για τη μόνιμη εγκατάσταση και την ενσωμάτωσή του στη νέα του ομάδα.

Η Μπορούσια, πάντως, υπήρξε κατηγορηματική ως προς το αγωνιστικό σκέλος της συμφωνίας. Οι Γερμανοί ξεκαθάρισαν ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί άμεσα και πως ο Κωνσταντέλιας δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ξεχωριστό είναι το ζήτημα των ποδοσφαιριστών που ενδέχεται να μετακινηθούν από την Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ δεν ζήτησε έμψυχα ανταλλάγματα ως μέρος του deal. Η γερμανική ομάδα ήταν εκείνη που πρότεινε ορισμένες περιπτώσεις νεαρών παικτών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο 17χρονος ομογενής Χρήστος Γιάννης Κώστογλου και ο 18χρονος Ιταλός Σαμουέλε Ινάτσιο.

Οι συγκεκριμένες συζητήσεις είναι ανεξάρτητες από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Η συμφωνία ΠΑΟΚ–Ντόρτμουντ για τον Έλληνα διεθνή δεν εξαρτάται από την απόκτηση άλλου ποδοσφαιριστή και θα ολοκληρωθεί ανεξάρτητα από την έκβαση των επαφών για τους δύο νεαρούς.