Ο Άβρααμ Γκραντ βρίσκεται στην Αθήνα και μετά τη συνάντησή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και θα βρεθεί στο «Κλ. Βικελίδης» στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Ισραηλινός ανέλαβε ρόλο συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης και στο προσεχές διάστημα θα γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες της συνεργασίας τους με τους «κίτρινους». Προς το παρόν, ο Άβρααμ Γκραντ βρίσκεται στην Αθήνα και μάλιστα το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη και συζήτηση επί θεμάτων τα οποία ξεκινούν από το κομμάτι της οργάνωσης και επεκτείνεται έως το αγωνιστικό.

Ο 71χρονος αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη εντός του επόμενου 24ώρου και θα παρακολουθήσει από κοντά το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ. Παράλληλα αναμένεται να συναντηθεί τόσο με τον τεχνικό διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Ρούμπεν Ρέγες, όσο και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άβρααμ Γκραντ θα βρεθεί μάλιστα στο «Κλ. Βικελίδης» και θα παρακολουθήσει δια ζώσης την αναμέτρησης (30/8, 19:30) με τον ΟΦΗ.

Στα τελευταία χρόνια και πριν τη συνεργασία του με την ομοσπονδία της Ζάμπια, ο Άβρααμ Γκραντ ουσιαστικά ισορρόπησε μεταξύ του… ποδοσφαίρου και επιχειρείν. Οι συνεργασίες που ανέπτυξε δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια της ευθύνης ενός προπονητή αλλά ήταν υπεύθυνος ποδοσφαιρικών πλάνων εταιρίας η οποία προχώρησε σε αγορές club ανά τον κόσμο. Γι’ αυτόν τον λόγο εργάστηκε από την Αφρική έως την Ινδία και από τη Μογγολία έως την Ιταλία.

Ως σύμβουλος πολυεθνικής εταιρίας με επενδύσεις στο ποδόσφαιρο του, δεν είχε απλά διευθυντικές θέσεις. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των πλάνων όλων των club που βρίσκονταν στην «ομπρέλα» της πολυεθνικής εταιρίας.