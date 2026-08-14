Τα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν αποδείχθηκαν διδακτικά και η επόμενη ημέρα στον Ολυμπιακό έχει ήδη χαραχθεί προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ξεκινάμε από τα προφανή. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν υπήρξε ποτέ ένας ακόμα προπονητής για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν ένας ακόμα τεχνικός. Ο Βάσκος είναι - είτε το θέλουν ορισμένοι είτε όχι - ο πιο πετυχημένος κόουτς στην ιστορία των Πειραιωτών με ευρωπαϊκό, με νταμπλ στα 100 χρόνια της ομάδας (αλήθεια πόσες ομάδες στην Ελλάδα το έχουν κάνει αυτό;) και 4 κούπες στο σύνολο. Άρα εξαρχής αντιμετωπίζεται διαφορετικά και αξίζει μία αλλιώτικη στάση και συμπεριφορά ακόμα και στις κακές του μέρες στον πάγκο, που δεδομένα υπάρχουν και υπήρχαν και αυτές.

Η συνάντηση των Βαγγέλη Μαρινάκη και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ανέδειξε μόνο την παραμονή του Ισπανού που πρωτοπήγε ως γνωστόν στον Ολυμπιακό στις 11 Φλεβάρη του 2024. Ανέδειξε και την κατεύθυνση της μεταγραφικής πολιτικής για ένα ρόστερ που χρίζει ενδυνάμωσης. Μέσα από την κουβέντα έγινε ξεκάθαρη η στόχευση για ποιοτικές μεταγράφες που θα ανεβάσουν το επίπεδο στους Ερυθρόλευκους και ασχέτως κόστους. Προσθήκες τις οποίες χρειάζεται η ομάδα και μάλιστα θέτοντας και νέο ευρωπαϊκό όραμα με προοπτική ακόμα και για μία πορεία ως στον τελικό του Europa.

Τι παίκτες έχει να πάρει ακόμα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση - και ανεξάρτητα από τη ζήτηση που έχουν παίκτες όπως ο Ζέλσον και ο Τσικίνιο - έχει να πάρει έως και έξι νέους παίκτες. Έναν αριστερό μπακ για βασικό (με τον Τικνιζιάν να προβάλλει ως φαβορί), έναν δεξιό μπακ (με τον Μαφέο να μην βρίσκεται σε εύκολη θέση), δύο - κυρίως - δημιουργικά χαφ, έναν εξτρέμ και έναν σέντερ φορ.

Όλες αυτές οι κινήσεις αποσκοπούν στο να κάνουν το ρόστερ του Ολυμπιακού όσο καλύτερο γίνεται. Και βέβαια εάν τυχόν αποχωρήσει άλλος βασικός παίκτης θα αντικατασταθεί από τον σύλλογο.

Οι πρέπουσες κατευνθύσεις λοιπόν ορίστηκαν. Ο αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν ήταν σίγουρα διδακτικός και έδειξε στους Πειραιώτες το τι πρέπει να αλλάξουν για να πετύχουν τους στόχους τους για τη νέα σεζόν. Και είναι σαφές ότι κινούνται ήδη για να αλλάξουν όλα όσα χρειάζονται.