Ο ΠΑΟΚ προχωρά την υπόθεση του Τσερίφ Εντιαγέ, έχοντας φτάσει σε συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για δανεισμό του 30χρονου Σενεγαλέζου φορ με οψιόν αγοράς.

Στην τελική ευθεία φαίνεται να έχει περάσει η υπόθεση του Τσερίφ Εντιαγέ για τον ΠΑΟΚ, που κινείται για την προσθήκη του 30χρονου επιθετικού από τη Σαμσουνσπόρ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τον μονοετή δανεισμό του Σενεγαλέζου, με το deal να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι ύψους 3.000.000 ευρώ, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Εντιαγέ βρίσκεται εδώ και ημέρες στη μεταγραφική λίστα του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ είχε καταθέσει πρόταση στον ποδοσφαιριστή και την προηγούμενη εβδομάδα, ωστόσο εκείνος την είχε απορρίψει. Τα δεδομένα άλλαξαν και οι επαφές των δύο πλευρών επανήλθαν σε διαφορετική βάση, οδηγώντας την υπόθεση κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Πάντως, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται επίσημα η σχετική πληροφορία. Η επιφυλακτική στάση μόνο τυχαία δεν είναι, έπειτα από όσα συνέβησαν στις υποθέσεις του Βάνια Ντρκούσιτς και του Γουλιάμ Μικελμπρενσίς.

Αμφότεροι είχαν συμφωνήσει με τον Δικέφαλο, όμως ανέτρεψαν τα δεδομένα την τελευταία στιγμή και δεν ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα δεν θέλουν να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό και κρατούν χαμηλούς τόνους μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα απαραίτητα στάδια της μεταγραφής.

Ποιος είναι ο Τσερίφ Εντιαγέ

Ο ύψους 1,90 μ. Εντιαγέ διαθέτει εμπειρία από αρκετά διαφορετικά πρωταθλήματα, καθώς έχει αγωνιστεί σε Βέλγιο, Κροατία, Τουρκία, Κίνα και Σερβία. Στην καριέρα του έχει φορέσει, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Γκόριτσα, Γκεζτέπε, Shanghai Port, Άδανα Ντεμίρσπορ, Ερυθρού Αστέρα και Σαμσουνσπόρ.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός μετρά συνολικά 116 γκολ στην επαγγελματική διαδρομή του, ενώ την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμενος σε Ερυθρό Αστέρα και Σαμσουνσπόρ, κατέγραψε 13 γκολ και πέντε ασίστ σε 37 συμμετοχές. Βρέθηκε, επίσης, στην αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Δείτε στιγμιότυπα από την καριέρα του Τσερίφ Εντιαγέ: