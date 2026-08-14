Απάντηση Τσικίνιο για τη δραστηριότητά του στο Instagram: «Θα κάνω ό,τι θέλω με τα social media, χαρούμενος και ευγνώμων στον Ολυμπιακό»
Το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες των social media εντόπισαν ότι λείπουν ορισμένες αναρτήσεις από το Instagram του Τσικίνιο και άρχισαν να γράφουν διάφορα - εκτός πραγματικότητας - σχόλια οδήγησε στην αντίδραση του Πορτογάλου που έδειξε ξανά το πόσο focus είναι στον Ολυμπιακό. Η τοποθέτηση του Τσικίνιο: «Παιδιά σας παρακαλώ ηρεμήστε. Γράφω για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Δίνετε μεγάλη διάσταση στα social media και όχι στα σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπορώ να ανεβάζω posts, να αφαιρώ posts εάν θέλω. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα social media μου.
Είναι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και που φορώ αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Δίνω το 200% πάντα και από τότε που ήρθα εδώ και το πιο σημαντικό θα είναι πάντα το club και οι φανς του και όχι εμείς οι παίκτες ατομικά. Οπότε φροντίστε τις ζωές σας και προσπαθήστε να είστε πιο καλοί κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και το να είμαστε όλοι μαζί».
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