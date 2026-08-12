Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε τόσο τον Ράφα Μιρ όσο και τον Τίνο Καντεβέρε στην αρχική 11αδα του Άρη στο φιλικό παιχνίδι (22:00) με τη Νάπολι.

Το ενδεχόμενο συνύπαρξης των δύο επιθετικών έμοιαζε αρκετά πιθανό βάσει των όσων δοκίμασε ο Μιχάλης Γρηγορίου στο διάστημα που μεσολάβησε από το τεστ προετοιμασίας με τον Πανσερραϊκό και τελικώς αυτό επέλεξε για τη φιλική αναμέτρηση με τη Νάπολι. Μένει να φανούν οι χώροι στους οποίους θα κινηθούν οι Ράφα Μιρ και Τίνο Καντεβέρε στο γήπεδο. Στα επιθετικά άκρα, ο έμπειρος τεχνικός επέλεξε τους Μπενχαμίν Γκαρέ, Γιάννη Γιαννιώτα καθώς οι Ράτσιτς, Μπασίρου είναι το δίδυμο στον άξονα.

Στην αμυντική τετράδα, ο Νοά Φαντιγκά θα αγωνιστεί στη δεξιά πτέρυγα, ο Μάρκο Κέρκεζ στην αριστερή καθώς οι Φαμπιάνο-Γένσεν συνθέτουν το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.

Η Νάπολι παρατάχθηκε με 4-3-3 με τετράδα στην άμυνα με τους Ντι Λορέντζο, Σπινατσόλα, Ραχμάνι και Ράφα Μάριν. Μακ Τόμινεϊ, Ανγκουίσα και Γκίλμορ ήταν η τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Χόιλουντ έπαιξε στην κορυφή και οι Άλισον Σάντος, Πολιτάνο στα επιθετικά άκρα.