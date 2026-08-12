Ριμπάλτα: «Θα γίνουν μία με δύο κινήσεις ακόμα»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα τόνισε πως οι μεταγραφικές προσθήκες της ομάδας δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα για το φετινό καλοκαίρι.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μίλησε στον ΣΚΑΪ πριν την έναρξη του τελικού του Σούπερ Καπ της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης υπογράμμισε ότι θα γίνουν ακόμα μια με δύο κινήσεις σε προσθαφαιρέσεις στη μεταγραφική περίοδο που διανύουμε, χωρίς ωστόσο να μιλήσει για συγκεκριμένες θέσεις, υπογραμμίζοντας πως το πλάνο των κιτρινόμαυρων βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Όσα είπε ο Ριμπάλτα στον ΣΚΑΪ:

Για το ότι συμπληρώνεται η τρίτη μεταγραφική περίοδος που είχε τονίσει πέρυσι πάνω στο πρότζεκτ: «Ήταν μια καταπληκτική χρονιά. Έχουμε έναν στόχο απόψε. Ίσχυε ότι χρειαζόμασταν τρεις μεταγραφικές περιόδους για τις σωστές κινήσεις. Βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά ας επικεντρωθούμε στον αποψινό τίτλο».

Για το αν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις που στοχεύει η ομάδα να ενισχυθεί ανεξάρτητα από τις αποχωρήσεις: «Ναι δουλεύουμε, θα γίνουν μια με δύο κινήσεις ακόμα σε παίκτες που θα έρθουν και θα φύγουν. Δεν θα πω τις θέσεις, είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι και για τους επόμενους στόχους μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς έπειτα από τις ανανεώσεις των συμβολαίων τους ως το 2029: «Είναι σημαντικό να είμαστε μέσα στις κορυφαίες ομάδες και να είμαστε μέσα στου στόχους μας. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και στην Ευρώπη και να παίξουμε στο Champions League. Κοιτάμε το κάθε βήμα ξεχωριστά χωρίς μεγάλα λόγια».