Ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τη Γουότφορντ αλλά και τον Ζερεμί Πετρίς για την αγορά των δικαιωμάτων του Γάλλου ποδοσφαιριστή ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ζερεμί Πετρίς θα πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη καθώς οι «κίτρινοι» επιβεβαίωσαν τη συμφωνία τους τόσο με την αγγλική ομάδα όσο και με τον 28χρονο δεξιό οπισθοφύλακα ο οποίος αύριο (13/8) θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο Πετρίς ήταν στη λίστα του Άρη και οι «κίτρινοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Ο 28χρονος (28/1/98) Πετρίς έχει ύψος 1,83 και ανήκει στην αγγλική Γουότφορντ με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029. Στην Αγγλία τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση στον Άρη είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με αγορά. Ο Πετρίς έχει καταγωγή από τη Μαρτινίκη και αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Παρί. Της δεύτερης ομάδας της πόλης μετά την Παρί Σεν Ζερμέν.

Έχει παίξει στην Γκοτσιάνο της Ιταλίας καταγράφοντας 58 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε ακόμα στις Σαρλερουά (56 παιχνίδια, 5 ασίστ), Λέφσκι Σόφιας (53 ματς, 1 γκολ), Μπισέιγ (11 αγώνες), Τσάρκο Σέλο (10 ματς), ενώ με τη Γουότφορντ είχε πέρσι 18 παιχνίδια, τα 17 στην Τσάμπιονσιπ και ένα στο Κύπελλο.