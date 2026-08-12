Ο Κάρλες Πέρεθ έχει το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στη Θέλτα και αυτή αναζητεί τρόπους απεμπλοκής καθώς της κοστίζει αρκετά ένας ποδοσφαιριστής που δεν υπολογίζει.

Καθώς στο τελευταίο διάστημα είναι διάχυτη η φημολογία περί (νέας) διασταύρωσης των δρόμων του Άρη και του Κάρλες Πέρεθ, μάλλον είναι απαραίτητο να κατατεθούν τα δεδομένα της υπόθεσης του Ισπανού ποδοσφαιριστή. Ως ένα βαθμό, αυτά υποδεικνύουν και την περιπλοκότητα αυτής της ιστορίας καθώς στη μέση αυτής βρίσκονται κάποιες εκατομμύρια ευρώ κι ένα συμβόλαιο το οποίο δύσκολα αποχωρίζεται ένας ποδοσφαιριστής.

Καταρχήν, ο Καταλανός επιθετικός εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του περσινού Άρη. Αποκτήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού και με option αγοράς από τη Θέλτα με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελούσε ένα από τα μεγάλα κεφάλαια της σεζόν. Στη Θεσσαλονίκη, όλα ξεκίνησαν στραβά κι ανάποδα για τον 28χρονο επιθετικό και για την ακρίβεια με τον ασυνήθιστο τραυματισμό του στα τέλη του περασμένου Ιούλη κι έναν ακόμη ο οποίος κάθε άλλο παρά συνέβαλε στη συντομότερη – και ως το δυνατόν πιο αποτελεσματική – ενσωμάτωσή του στην ομάδα.

Η χρονιά κύλησε απογοητευτικά για τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος βρήκε το παρθενικό γκολ του στη σεζόν στο τελευταία παιχνίδι του Πρωταθλήματος. Ο δε αγωνιστικός ρόλος του διαφοροποιήθηκε στα Playoff της Stoiximan Superleague καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου τον… απέσυρε από τα άκρα επιλέγοντας να του δώσει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Για την ακρίβεια του έδωσε ρόλο επιτελικού μέσου. Και είναι αλήθεια ότι στα Playoff ήταν πιο ωφέλιμος για την ομάδα αλλά σε παιχνίδια τα οποία δεν είχαν το παραμικρό βαθμολογικό αντίκρισμα.

Στο ζουμί της όλης υπόθεσης, σχεδόν σε καθημερινή βάση, τα media του Βίγκο «υπενθυμίζουν» ότι ο Κάρλες Πέρεθ έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για τη Θέλτα. Ειδικότερα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ισπανική ομάδα με ετήσιες απολαβές 2.76 εκατ. ευρώ (μικτά). Σύμφωνα με τη Nos Diario, η Θέλτα κάνει απελπισμένη προσπάθεια απεμπλοκής από τον Καταλανό, γνωρίζει όμως ότι κανείς ποδοσφαιριστής δεν πετάει 53.000 ευρώ/ανά εβδομάδα.

«Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο γι’ ακόμη έναν χρόνο. Η Θέλτα σκέφτεται ακόμη και τον τερματισμό αυτού αλλά (σε καμία περίπτωση) δεν θέλει να πληρώσει όλο το ποσό. Πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι να βρει μια άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και να μοιραστεί ο μισθός. Η Θέλτα είναι διατεθειμένη να αναλάβει την πληρωμή έως και του 30% του συμβολαίου», αναφέρει μεταξύ άλλων. Ωστόσο, αυτό το 30% αντιστοιχεί στο ποσό των 840.000 ευρώ. Ποια ομάδα θα αναλάβει το υπόλοιπο συμβόλαιο (περί των 2 εκατ. ευρώ) για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος προέρχεται από τρεις απογοητευτικές σεζόν;

Ως εκ τούτου, δίχως ουσιαστική παρέμβαση από την πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή μοιάζει αδύνατη η εύρεση λύσης. Επιστρέφοντας – και καταλήγοντας – επί του σεναρίου επιστροφής στον Άρη, είναι γνωστό ότι ο Ρούμπεν Ρέγες είναι ο βασικός υποστηρικτής αυτής της ιδέας. Εντούτοις, με τα παραπάνω οικονομικά δεδομένα, αυτό μοιάζει αδύνατο. Εκτός κι αν ο Πέρεθ αποφασίσει να συρρικνώσει τόσο πολύ τις απολαβές του σε σημείο που να γίνει εφικτή η υπόθεση για τον Άρη. Βέβαια, αν ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ των «κίτρινων» θα διαπιστώσει ότι το τελευταίο που θα έπρεπε να απασχολεί είναι η επιθετική γραμμή. Το βασικό πρόβλημα είναι στην αντίστοιχη αμυντική και στο γεγονός ότι ο Άρης παραμένει στην αγορά αναζητώντας τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές στο κέντρο της άμυνας και στα άκρα.