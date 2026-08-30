Άρης: Στην αποστολή Χόνγκλα και Σούταλο – Εκτός ο Δώνης
Η απουσία του Έλληνα επιθετικού, προφανώς, δεν στοιχειοθετεί έκπληξη καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεών του με το ΑΠΟΕΛ για την επιστροφή του στην Κύπρο. Ο Τάσος Δώνης γνωρίζει ότι δεν υπολογίζεται στον Άρη και μένει να φτάσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές σε συμφωνία για τη μετακόμιση του παίκτη στο νησί.
Αντιθέτως, για πρώτη φορά ο Μάρτιν Χόνγκλα είναι στην αποστολή του Άρη για τη φετινή χρονιά, το ίδιο ισχύει και για τον Μπόσκο Σούταλο ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας.
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