Ο Μάρτιν Χόνγκλα επέστρεψε στην αποστολή του Άρη για τον αγώνα (19:30) με τον ΟΦΗ σε αντίθεση με τον Τάσο Δώνη ο οποίος έμεινε και πάλι εκτός.

Η απουσία του Έλληνα επιθετικού, προφανώς, δεν στοιχειοθετεί έκπληξη καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο των συζητήσεών του με το ΑΠΟΕΛ για την επιστροφή του στην Κύπρο. Ο Τάσος Δώνης γνωρίζει ότι δεν υπολογίζεται στον Άρη και μένει να φτάσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές σε συμφωνία για τη μετακόμιση του παίκτη στο νησί.

Αντιθέτως, για πρώτη φορά ο Μάρτιν Χόνγκλα είναι στην αποστολή του Άρη για τη φετινή χρονιά, το ίδιο ισχύει και για τον Μπόσκο Σούταλο ο οποίος συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας.