Άρης: Με Καντεβέρε και Μανού Γκαρθία η 11αδα απέναντι στον ΟΦΗ
Οι αλλαγές του έμπειρου τεχνικού κρίνονται αναμενόμενες βάσει των όσων δοκίμασε στο διάστημα της προετοιμασίας. Δύο ποδοσφαιριστές θα κάνουν ντεμπούτο καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς επιλέχθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας – δεξιά θα είναι ο Νοά Φαντιγκά – ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.
Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ούρος Ράσιτς και Ντέλε Μπασίρου είναι οι κεντρικοί χαφ καθώς ο Μανού Γκαρθία θα κάνει ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στους «κίτρινους». Μπενχαμίν Γκαρέ και Σεμπάστιαν Παλάσιος θα καλύψουν τα επιθετικά άκρα ενώ ο Τίνο Καντεβέρε επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης.
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