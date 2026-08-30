Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε σε αλλαγές σε επιθετική και αμυντική γραμμή στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (19:30) με τον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης».

Οι αλλαγές του έμπειρου τεχνικού κρίνονται αναμενόμενες βάσει των όσων δοκίμασε στο διάστημα της προετοιμασίας. Δύο ποδοσφαιριστές θα κάνουν ντεμπούτο καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς επιλέχθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνας – δεξιά θα είναι ο Νοά Φαντιγκά – ενώ Φαμπιάνο και Γένσεν είναι οι δύο στόπερ μπροστά από τον τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ούρος Ράσιτς και Ντέλε Μπασίρου είναι οι κεντρικοί χαφ καθώς ο Μανού Γκαρθία θα κάνει ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του στους «κίτρινους». Μπενχαμίν Γκαρέ και Σεμπάστιαν Παλάσιος θα καλύψουν τα επιθετικά άκρα ενώ ο Τίνο Καντεβέρε επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης.