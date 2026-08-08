Στο πλαίσιο εργασιών στην Allwyn Arena η ΑΕΚ πρόσθεσε και ανακαίνισε τα τηλεοπτικά μπουθ.

Εργασίες έγιναν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Allwyn Arena, ώστε το «παλάτι» της ΑΕΚ να είναι βελτιωμένο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία υπάρχει φιλοδοξία οι Πρωταθλητές να αγωνιστούν στη League Phase του Champions League.

Από τις εμφανείς αλλαγές είναι στα δημοσιογραφικά, όπου έγινε ανακαίνιση στα μπουθ της τηλεοπτικής μετάδοσης, ενώ προστέθηκαν και νέα.