Η συνεργασία που ξεκίνησε το 2023 συνεχίζεται με τον Ατρόμητο και τη Novibet να συνεχίζουν μαζί μέχρι και το 2028.

Όταν μια συνεργασία είναι πετυχημένη δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει και αυτό φυσικά θα σκέφτηκαν Ατρόμητος και Novibet και θα συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2028. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ατρόμητος και Novibet συνεχίζουν μαζί για την επόμενη διετία, σε μία απόλυτα επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε το 2023 και θα συμπληρώσει μία πενταετία!

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επέκταση της συνεργασίας της με τη Novibet για ακόμη δύο χρόνια, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να έχει πλέον ισχύ έως το 2028.

Μία συνεργασία που ξεκίνησε το 2023 και, μέσα από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και το κοινό όραμα, εξελίχθηκε σε μία δυνατή σχέση, συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινής μας πορείας.

Η ανανέωση της συμφωνίας σηματοδοτεί τη δέσμευση της ΠΑΕ Ατρόμητος και της Novibet να συνεχίσουν να δημιουργούν ξεχωριστές εμπειρίες για τους φιλάθλους μας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της ομάδας με τον κόσμο της.

Η Novibet έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στον ελληνικό αθλητισμό, επενδύοντας σε συνεργασίες με συλλόγους που διαθέτουν ιστορία, ταυτότητα και ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία. Για την οικογένεια του Ατρομήτου, η συνέχιση αυτής της συνεργασίας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κοινή προσπάθεια και στις αξίες που μας ενώνουν.

Με κοινό στόχο τη διαρκή εξέλιξη, την καινοτομία και την προσφορά στους φιλάθλους μας, συνεχίζουμε μαζί, κοιτάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.

Novibet και Ατρόμητος. Μαζί έως το 2028!».