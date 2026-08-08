Οι επιλόγες του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενόψει του Super Cup.

Η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ τέσσερις μέρες πριν το Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο φιλοξενεί την Athens Kallithea στη Νέα Φιλαδέλφεια σε φιλικό ματς, το οποίο είναι το τελευταίο πριν το πρώτο επίσημο της σεζόν. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (20:00) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει τον Δικέφαλο σε διάταξη 4-4-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς στην άμυνα. Ο Βιτάλις κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του στα χαφ της Ένωσης, στο πλευρό του Καλοσκάμη. Ζούμπκοφ - Κουτέσα εξτρέμ και Ζίνι - Γιόβιτς στη γραμμή κρούσης.

Θυμίζουμε πως στο Super Cup είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση δύο Ελλήνων γεννημένων από το 2004 και μετά, οπότε δεδομένα δεν θα είναι αυτή η ενδεκάδα κόντρα στους Κρητικούς.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς - Ζούμπκοφ, Βιτάλις, Καλοσκάμης, Κουτέσα- Ζίνι, Γιόβιτς

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Μάγερ, Σαχαμπό, Κοϊτά, Ελίασον, Αργυρίου, Βάργκα.