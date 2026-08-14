«Η Λέφσκι θέλει τον Γκρούγιτς πριν από τα ματς με την ΑΕΚ»

Μάρθα Χωριανοπούλου
Ο Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ

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Προχωρημένες είναι οι επαφές του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Γκρούγιτς, σύμφωνα με Βούλγαρο δημοσιογράφο.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιο του με την ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς όπως όλα δείχνουν βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι κοντά στη Λέφσκι Σόφιας, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο της Ένωσης στα playoffs του Champions League.

Όπως αναφέρει ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Βίκτορ Βούτοφ, οι επαφές του 30χρονου μέσου με τη Λέφσκι είναι προχωρημένες και όλα δείχνουν πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπως έτσι ο Γκρούγιτς θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι στην πρώην ομάδα του σχεδόν αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ έχει «ραντεβού» με τη Λέφσκι την Τρίτη 18 Αυγούστου στη Σόφια, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνολικά, ο Σέρβος μέσος κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ένωσης, σημειώνοντας ένα γκολ και πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

     

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