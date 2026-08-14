«Η Λέφσκι θέλει τον Γκρούγιτς πριν από τα ματς με την ΑΕΚ»

Προχωρημένες είναι οι επαφές του άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ, Γκρούγιτς, σύμφωνα με Βούλγαρο δημοσιογράφο.

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το διαζύγιο του με την ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς όπως όλα δείχνουν βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ είναι κοντά στη Λέφσκι Σόφιας, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο της Ένωσης στα playoffs του Champions League.

Όπως αναφέρει ο Βούλγαρος δημοσιογράφος Βίκτορ Βούτοφ, οι επαφές του 30χρονου μέσου με τη Λέφσκι είναι προχωρημένες και όλα δείχνουν πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπως έτσι ο Γκρούγιτς θα μπορούσε να βρεθεί απέναντι στην πρώην ομάδα του σχεδόν αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

Να θυμίσουμε πως η ΑΕΚ έχει «ραντεβού» με τη Λέφσκι την Τρίτη 18 Αυγούστου στη Σόφια, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συνολικά, ο Σέρβος μέσος κατέγραψε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ένωσης, σημειώνοντας ένα γκολ και πανηγυρίζοντας το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.