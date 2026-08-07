Ο Ρόμπι Γιουρ είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης αλλά η Σεβίλλη έχει μπει δυναμικά στην διεκδίκηση του.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει την περίπτωση του Ρόμπι Γιουρ και το πόσο ψηλά βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ αλλά ο Δικέφαλος δεν παίζει... μόνος του για τον 22χρονο φορ.

Σύμφωνα με το «ABC Sevilla», η Σεβίλλη έχει μπει δυναμικά στο θέμα της απόκτησής του και μάλιστα έχει κάνει ήδη κρούση προς τον Σκωτσέζο επιθετικό αλλά και τη Σίλνιους προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Οι Ανδαλουσιάνοι πιέζουν με κάθε τρόπο για να πείσουν τον ποδοσφαιριστή να αποδεχθεί την πρόταση και να μην μπει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα και αναμένουν την απάντηση του.