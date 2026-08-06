Δεδομένα δεν φοβίζει την ΑΕΚ ο ανταγωνισμός!

Ο Γιώργος Τσακίρης παρακολούθησε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρώπη και γράφει γιατί δικαιολογημένα η πρωταθλήτρια θα εκκινήσει ως φαβορί του πρωταθλήματος...

Ήταν ένα διήμερο στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να δούμε δύο από τους βασικούς ανταγωνιστές της ΑΕΚ, τους διαχρονικούς αντιπάλους της, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και να προκύψουν κάποια πρώτα, πολύ πρόωρα και μόνο για την έναρξη της σεζόν, συμπεράσματα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Ναιμέγκεν για την προκριματική διαδικασία του Champions League, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε το τρίτο του επίσημο ματς για τα προκριματικά του Conference League με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ 1948 από την Βουλγαρία. Δεν εστιάζω προφανώς στα αποτελέσματα των δυο ελληνικών ομάδων και βασικών αντιπάλων του Δικέφαλου, διότι αυτά μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις και συγκυριακά, είτε προκύψει επικράτηση, είτε ισοπαλία (όπως ισχύει στα ματς των "ερυθρόλευκων" και των "πράσινων"), είτε ήττα. Διότι μπορεί να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα και η εικόνα συνολικά των αναμετρήσεων να είναι εντελώς διαφορετική από το τελικό σκορ. Έτσι άλλωστε είναι το ποδόσφαιρο...

Η ποδοσφαιρική πραγματικότητα ωστόσο ανέδειξε και προκάλεσε ένα και μόνο συμπέρασμα τη δεδομένη χρονική περίοδο (το επαναλαμβάνω γιατί σε δυο και τρεις μήνες όλα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά): δεδομένα λοιπόν απ' όσα είδαμε την ΑΕΚ δεν γίνεται, πραγματικά δεν μπορεί, να τη φοβίζει ο ανταγωνισμός, με την ουσιαστική επισήμανση ότι πρέπει να τη δούμε και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις δικές της επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Βέβαια στην Ένωση δεν προκύπτουν τεράστιες αλλαγές και ανάγκες για τέτοιες (σ.σ.: αλλαγές) είτε έχουμε να κάνουμε με πρόσωπα είτε με αγωνιστική φιλοσοφία, τακτικές και νοοτροπία! Όλα όσα δηλαδή είναι ανάγκη να γίνουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σύμφωνα με όσα αναφέρουν εντός των τειχών των αντίπαλων στρατοπέδων! Αν μη τι άλλο έως τώρα, για να το θέσω κομψά, η εικόνα των ανταγωνιστών είναι τουλάχιστον προβληματική και επιβεβαιώνει ότι απαιτείται μπόλικη δουλειά για να αλλάξει η κατάσταση.

Σε ότι αφορά στο πιο πρόσφατο παράδειγμα, αυτό του Παναθηναϊκού που έπαιξε χθες με τους Βούλγαρους, η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι περισσότερο, πιο σωστά πολλά παραπάνω καλά πράγματα στο χορτάρι από όσα παρακολούθησα στη ρεβάνς με την Πάκσι! Αντιθέτως διαπίστωσα την ίδια προβληματική εικόνα, μια ομάδα με αρκετή κατοχή αλλά δίχως ιδέες τη να κάνουμε με την μπάλα που κρατάμε τόσο πολύ, αλλά και τεράστια ζητήματα μεσοαμυντικά και αδυναμίες που φωνάζουν στις στατικές μπάλες. Αν εξαιρέσω τον Ντε Φράι από τα νέα πρόσωπα, πραγματικά οι υπόλοιποι το λιγότερο εκτός κλίματος ακόμη, προφανώς βέβαια και απαιτείται χρόνος και προσαρμογή. Ωστόσο από τον Καμαρά περίμενα να δω κάτι πολύ περισσότερο και όμως μας αναδεικνύει ότι στα χαφ ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να υποφέρει. Πολλά ζητήματα αλλά έχει και να ελπίζει στα νέα πρόσωπα που δεν είναι ακόμη στην αγωνιστική εξίσωση (βλέπε Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία μιας και τα εξτρέμ του, κανένα όμως, δεν...)!

Ο Ολυμπιακός μια από τα ίδια και χειρότερα κάτι που για να είμαι ειλικρινής το περίμενα και θα αλλάξει μόνο με νέα πρόσωπα και διαφορετική τακτική λογική, εφόσον το επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ, κάτι που αν κρίνουμε από το προχθεσινό ματς δεν το πολυβλέπω! Η εμμονή στις μεγάλες μπάλες, στο ενδεχόμενο ανάκτησης ψηλά στο τελευταίο τρίτο του αντιπάλου και άμεση εκδήλωση επίθεση, είναι μια προσέγγιση που διαβάζεται εύκολα και αντιμετωπίζεται ευκολότερα. Δεν είναι θέμα το αποτέλεσμα στο Φάληρο με την Ναιμέγκεν, όπως δεν είναι και για τον Παναθηναϊκό μιας και είναι πιθανό πολύ και οι δυο να περάσουν (βέβαια για τους "πράσινους" θα είναι καταστροφικός ο αποκλεισμός ενώ οι "ερυθρόλευκοι" έχουν εξσφαλισμένο το Europa), αλλά η εικόνα. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός ήταν προβληματικός και δεν έβγαλε εικόνα που να επιτρέπει σε κάποιον να αισιοδοξεί... Εννοείται και εδώ ταιριάζει ότι πρόκειται για πολύ νωρίς και εστιάζουμε αποκλειστικά στο κομμάτι της εκκίνησης της σεζόν μιας και σε δυο με τρεις μήνες όλα ίσως να είναι διαφορετικά.

Δεν ανέφερα πουθενά τον ΠΑΟΚ όχι γιατί ...δεν τον βλέπουν καν στην ΑΕΚ, όλους τους υπολογίζει η πρωταθλήτρια και αυτό φάνηκε από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος στην απολογιστική συνέντευξη που έδωσε στην Ολλανδία ξεκαθάρισε ότι είναι στόχος το repeat και αυτό που ήταν αρκετό πέρυσι για να κατακτηθεί ο τίτλος, δεν θα φτάνει για τη σεζόν που έρχεται! Ωστόσο η ομάδα της Τούμπας έως τώρα στα όσα ελάχιστα έχουμε δει δείχνει καλύτερη από τους δυο που αναφέρω παραπάνω, άσχετα και πάλι με τα αποτελέσματα, με συγκεκριμένο αγωνιστικό σχέδιο και συνέχεια από πέρυσι από τον Λίσι που φανερώνει για μένα ότι πρόκειται για έναν έξυπνο και ικανό τεχνικό. Βέβαια στα ματς με την Άντερλεχτ θα έχουμε πιο ασφαλή εικόνα για κάποια πρώτα και πάλι πρόωρα συμπεράσματα και για τον ΠΑΟΚ που ωστόσο θα έχει και στην πορεία σημαντικές αλλαγές (όπως βασικό φορ ενώ ενισχύθηκε σημαντικά στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Γιαννούλη)...