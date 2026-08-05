Άρης – Πανθρακικός 5-1: Φιλική πεντάρα οι «κίτρινοι»
Οι καλές εμφανίσεις του Άρη στα φιλικά παιχνίδια συνεχίστηκαν και κόντρα στον Πανρθρακικό. Οι «κίτρινοι» δείχνοντας και πάλι καλά στοιχεία επικράτησαν την ομάδας της Κομοτηνής με 5-1. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα συνεχίσουν τα φιλικά κόντρα σε Πανσερραϊκό και Νάπολι.
Άνοιξε το σκορ ο Ράτσιτς
Ο Άρης μπήκε σοβαρά στο φιλικό με τον Πανθρακικό και στο 12' έκανε το 1-0. Ούρος Ράτσιτς βρήκε και πάλι δίχτυα μ' ένα θαυμάσιο τεχνικό σουτ.
Στο 28' η κεφαλιά του Φαμπιάνο σε εκτέλεση κόρνερ έφυγε άουτ και στο 33' σε σέντρα του Γκαρέ, στόπαρε ο Καντεβέρε, αλλά το σουτ του Γιαννιώτα βρήκε σε σώματα.
Γιαννιώτας και 2-0
Στο 41' έγινε το 2-0. Ο Μπουσαϊντ άνοιξε ωραία την επίθεση, πάσαρε στον Ράτσιτς και ο Σέρβος έστρωσε στον Γιαννιώτα, ο οποίος σημείωσε το 2-0.
Νέο γκολ ο Ράτσιτς
Στο 46' ο Πανθρακικός απείλησε, αλλά ο Μάικιτς είχε απάντηση και στο 53' έγινε το 3-0 με τον Ράτσιτς. Αυτή τη φορά οι ρόλοι αντιστράφηκαν, αφού το γκολ σέρβιρε στον Σέρβο ο Γιαννιώτας.
Στο 56' ο Πανθρακικός μείωσε με τον Αθανασακόπουλο, όμως, ο Άρης βρήκε γρήγορα και 4ο γκολ. Ο Φαντιγκά κέρδισε πέναλτι και το αξιοποίησε ο Γκαρέ για το 4-1.
Ο Γαλανόπουλος έκλεισε τον πίνακα του σκορ
Οι «κίτρινοι» συνέχισαν να πιέζουν και κατάφεραν να πετύχουν και πέμπτο γκολ. Συγκεκριμένα στο 73' ο Γαλανόπουλος λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 5-1.
Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου) Διούδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ – Ράτσιτς, Νινγκ – Γκαρέ, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας – Καντεβέρε.
Επίσης αγωνίστηκαν οι Μάικιτς, Γαλανόπουλος, Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Βοριαζίδης, Ντιαλό, Αλφαρέλα, Δώνης, Κάμτσης, Αντωνιάδης
Πανθρακικός (Κώστας Γεωργιάδης): Σγουρής, Ντουμάνης, Κολλαράς, Σεβαστίδης, Ζιουλής, Πέιος, Παπακωνσταντίνου, Ζώνιος, Σαραντίδης, Αθανασακόπουλος, Τσιλέμ
Επίσης αγωνίστηκαν: Γκορτνεζιάνι, Γιανναράκης, Λαρεά, Τσελεμπάκης, Βουτσάς, Ρούτσης, Παχούμης Χρ., Αναστασόπουλος, Παϊτέρης, Τσιντέρα, Ντέμπροβα, Παχούμης Κ.
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