Ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media αποχαιρέτησε τον Κωνσταντή Τζολάκη που ανακοινώθηκε από τη Χαλ και του ευχήθηκε κάθε καλό.

Το όνειρο της Premier League ετοιμάζεται να ζήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης, που το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ανακοινώθηκε από τη Χαλ, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ έως το 2031.

Ο Χανιώτης πορτιέρε αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού κλαμπ (όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση), καθώς η όλη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά θέλησαν να του ευχηθούν κάθε καλό στο νέο του βήμα, ενώ η ανάρτηση που υπάρχει στα social media έκλεισε με το χαρακτηριστικό «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας».

«8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.»