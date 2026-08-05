Τζολάκης: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ολυμπιακού
Το όνειρο της Premier League ετοιμάζεται να ζήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης, που το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) ανακοινώθηκε από τη Χαλ, υπογράφοντας συμβόλαιο με ισχύ έως το 2031.
Ο Χανιώτης πορτιέρε αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού κλαμπ (όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση), καθώς η όλη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε κοντά στα 20 εκατ. ευρώ.
Οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά θέλησαν να του ευχηθούν κάθε καλό στο νέο του βήμα, ενώ η ανάρτηση που υπάρχει στα social media έκλεισε με το χαρακτηριστικό «Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας».
«8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.»
8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. pic.twitter.com/zypWuhA1t3— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 5, 2026
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