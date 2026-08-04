Ο Ολυμπιακός άρχισε επαφές με Σανταντέρ για Πουέρτα

Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Γκουστάβο Πουέρτα, τον διεθνή Κολομβιανό χαφ της Ράσινγκ Σανταντέρ, που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της νέας γενιάς του κολομβιανού ποδοσφαίρου. Ο 23χρονος μέσος ανήκει στη Ράσινγκ Σανταντέρ, η οποία εξασφάλισε την άνοδό της στη La Liga, και αποτελεί έναν ποδοσφαιριστή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει αναφορές στην Ισπανία για ενδιαφέρον της Νότιγχαμ, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν πως και οι «Ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει επαφές με την ισπανική ομάδα, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωση του διεθνούς χαφ.

Η Σανταντέρ φέρεται να αξιολογεί τον Πουέρτα με ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καθιστά τη μεταγραφή ιδιαίτερα απαιτητική. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει τις δυσκολίες της υπόθεσης, καθώς αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όμως έχει ήδη αρχίσει προσπάθεια για την απόκτησή του.

Ο 23χρονος Πουέρτα, θεωρείται ένας από τους πιο εξελιγμένους μέσους της χώρας του. Αγωνίζεται κυρίως ως «οκτάρι», με χαρακτηριστικά box-to-box ποδοσφαιριστή, συνδυάζοντας ένταση, δημιουργία και πειθαρχία. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του έχει παίξει η εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, η δύναμη, αλλά και η δυνατότητα να καλύπτει πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο.

Οι εμφανίσεις του με την Μπογκοτά προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων. Τον Ιανουάριο του 2023 η Λεβερκούζεν τον έκανε δικό της, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική προοπτική εξέλιξης. Μετά από ένα σύντομο πέρασμα ως δανεικός από τη Νυρεμβέργη, εντάχθηκε στο σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο, όπου κατέκτησε το νταμπλ. Πέρασε από την Αγγλία και τη Χαλ, ωστόσο, το σημαντικότερο βήμα της μέχρι τώρα καριέρας του ήρθε στη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Αγωνίστηκε ως αρχηγός στις μικρές ομάδες, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στα γήπεδα της Αμερικής με την ομάδα των Ανδρών, εκεί όπου είχε είχε ενεργό ρόλο στη διοργάνωση, έχοντας πέντε συμμετοχές.