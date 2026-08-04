Σύμφωνα με ρεπορτάζ ιρανικού μέσου, η Λιλ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Μεχντί Ταρέμι. Ποια η στάση του στράικερ του Ολυμπιακού.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φέρεται να ψάχνει το τελευταίο διάστημα ο Μεχντί Ταρέμι, που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν, στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ιρανός στράικερ έχει συμβολαιο έως το ερχόμενο καλοκαίρι (2027) με τους Πειραιώτες, ωστόσο το όνομά του βρίσκεται στο μπλοκάκι αρκετών συλλόγων, αφού η εμπειρία και η κλάση του δεν αμφισβητούνται. Στο πλαίσιο αυτό, ιρανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Λιλ προς το πρόσωπο του 34χρονου επιθετικού.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ταρέμι έχει ενημερώσει τους ανθρώπους των «ερυθρολεύκων» πως θέλει να αποχωρήσει και να συνεχίσει σε μια ομάδα με αυξημένο χρόνο συμμετοχής και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η αναφορά:

«Μετά από το ενδιαφέρον της βραζιλιάνικης Βάσκο ντα Γκάμα, η Λιλ έχει επίσης ρωτήσει για τον επιθετικό του Ιράν και παρακολουθεί στενά την κατάστασή του.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας του Ιράν φέρεται να αντιμετώπισε δυσκολίες με τον Ισπανό προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ και έχει ενημερώσει τη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι δεν επιθυμεί να παραμένει στον πάγκο.

Με τον ανταγωνισμό για θέσεις στην επίθεση στην ελληνική ομάδα, εξετάζεται τώρα μια μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι. Η Λιλ, η οποία τερμάτισε τρίτη στη Ligue 1 πέρυσι, θα αγωνιστεί επίσης στο Champions League φέτος»