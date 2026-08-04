Ο Γιασίν Τιτραουί, τον οποίον ήθελε και ο Ολυμπιακός, είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Λανς, με τον Αλγερινό να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2031.

Παίκτης της Λανς με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες συνδέθηκε έντονα με τον Ολυμπιακό.

Ο Σάσα Ταβολιέρι είχε αναφέρει πως η γαλλική ομάδα είχε δώσει τα χέρια με τη Σαρλερουά, στην οποία και ανήκε ο παίκτης, για ένα ποσό που φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Λανς θα διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20% για τον Αλγερινό.

Ο 23χρονος αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας κι ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύματα από το Βέλγιο υποστήριζαν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχεστις προτεραιότητες του την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ενώ στο κόλπο της απόκτησής του είχε μπει παράλληλα και η Σουόνσι.