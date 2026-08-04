Τιτραουί: Ανακοινώθηκε από τη Λανς
Παίκτης της Λανς με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Γιασίν Τιτραουί, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες συνδέθηκε έντονα με τον Ολυμπιακό.
Ο Σάσα Ταβολιέρι είχε αναφέρει πως η γαλλική ομάδα είχε δώσει τα χέρια με τη Σαρλερουά, στην οποία και ανήκε ο παίκτης, για ένα ποσό που φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η Λανς θα διατηρήσει κι ένα ποσοστό μεταπώλησης ύψους 20% για τον Αλγερινό.
Ο 23χρονος αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διαρκείας κι ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα.
Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, δημοσιεύματα από το Βέλγιο υποστήριζαν ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχεστις προτεραιότητες του την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ενώ στο κόλπο της απόκτησής του είχε μπει παράλληλα και η Σουόνσι.
Un métronome au cœur du jeu ✍️— Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2026
Inlassable coureur et chef d'orchestre de l’entrejeu, Yacine Titraoui rejoint le Racing après deux saisons abouties au @SportCharleroi. Récent participant à la @FIFAWorldCup avec l'Algérie 🇩🇿, le milieu s'engage jusqu’en 2031.#LesLensois2
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