Την περίπτωση του Πορτογάλου ακραίου αμυντικού, Φρανσίσκιο Μόουρα εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο.

Ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφικό focus στην περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα, του 27χρονου Πορτογάλου ακραίου αμυντικού και έχει ήδη αρχίσει επαφές με την Πόρτο. Κάτι που αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο. Όπως σημειώνει οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που είναι ένας από τους παίκτες προς παραχώρηση και ο οποίος μέχρι το τέλος της περιόδου των μεταγραφών μπορεί να αποχωρήσει.

Ο Μόουρα έχει αγωνιστεί σε 74 παιχνίδια με τη φανέλα της Πόρτο σκοράροντας 7 φορές, ενώ έχει δώσει και 14 ασίστ. Εκτός από τους «δράκους» έχει παίξει επίσης σε Μπράγκα με τη φανέλα της οποίας έχει 50 συμμετοχές με 4 γκολ και 1 ασίστ, ενώ πολύ καλά ήταν τα νούμερά του και στην Φαμαλικάο με την οποία έπαιξε σε 77 παιχνίδια πετυχαίνοντας 4 γκολ και δίνοντας και 10 ασίστ.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει και ως αριστερό μπακ, αλλά και ως χαφ-εξτρέμ και όπως φαίνεται και από τα νούμερά του έχει και το γκολ, αλλά και τις ασίστ.