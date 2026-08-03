Ο Άρης φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του 32χρονου αριστερού full back Άρθουρ Μαζουακού καθώς ο Κονγκολέζος παίκτης είναι στο στόχαστρο και της Κόνιασπορ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Leopards Info», ο Άρης είναι μεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Άρθουρ Μαζουακού. «Μετά την ακύρωση της μεταγραφής του Κροάτη αμυντικού, Ρόκο Τζούρισιτς και παρότι υπήρχε συμφωνία, το ελληνικό κλαμπ πλέον ρίχνει ματιές στον Άρθουρ Μαζουακού. Καθώς το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου για τον Κονγκολέζο διεθνή είναι δεδομένο, καμία επίσημη πρόταση δεν έχει κατατεθεί στον παίκτη από τον σύλλογο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Μαζουακού είναι στη λίστα των ποδοσφαιριστών που εξετάζει σοβαρά του Άρη συνυπολογίζοντας τη γνώση του για το ελληνικό Πρωτάθλημα μέσα από την παλιότερη παρουσία του σ’ αυτό με τον Ολυμπιακό (2014-2017) αλλά και τις παραστάσεις του από το υψηλό επίπεδο. Ακολούθησε εξάλλου η πολυετής συνεργασία του με τη Γουέστ Χαμ αλλά και την Μπεσικτάς.

Γεννημένος στη Γαλλία, ο Μαζουακού έχει συμβόλαιο με τη Σάντερλαντ έως το καλοκαίρι του 2027 αλλά δεν υπολογίζεται από την αγγλική ομάδα. Πέρυσι μάλιστα δόθηκε δανεικός στη Λανς – στα μέσα της περιόδου – όπου κατέγραψε έξι συμμετοχές. Σύμφωνα με τους Βρετανούς, στις τελευταίες ημέρες εκδήλωσε ενδιαφέρον η τουρκική Κόνιασπορ η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σάντερλαντ δίχως όμως την πρόθεση καταβολής αντιτίμου. «Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη με την προοπτική (η Κόνιασπορ) να τον αποκτήσει ως ελεύθερο», αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα.