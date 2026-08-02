Βέργος: «Ομορφιές από την ΑΕΚ, έβγαλε τη σωστή δουλειά που έγινε στην Ολλανδία»

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρη Βέργου μετά τη νίκη της ΑΕΚ στο φιλικό επί της Σιντ Τρούιντεν με 3-0.

Η ΑΕΚ ήταν απολαυστική στο τελευταίο της φιλικό επί ολλανδικού εδάφους επικρατώντας με 3-0 της Σιντ Τρούιντεν στο προπονητικό κέντρο της πόλης Μιλ.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, Δημήτρης Βέργος αναφέρθηκε στα όμορφα πράγματα που παρουσίασε η ΑΕΚ στο γήπεδο τόσο σε επίπεδο ρυθμού, όσο και σε επίπεδο συνεργασιών και παραγωγής ευκαιριών, τονίζοντας πως στο τελευταίο αυτό φιλικό οι κιτρινόμαυροι έβγαλαν τη σωστή δουλειά που έγινε στην προετοιμασία όλο το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός στη δεξιά πλευρά, έπαιξε για 65 λεπτά και έδειξε ότι μπορει να κάνει τη διαφορά με την ποιότητά του με την μπάλα κινούμενος σε όλους τους χώρους