Όπως αναμενόταν, ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, Μίλαν Βιτάλις, έμεινε εκτός αποστολής της Γκιόρ για το ματς πρωταθλήματος με την Νιρεγκιάζα.

Η Γκιόρ νωρίτερα επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε διπραγματεύσεις για την πώληση του Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό των Νίκολιτς - Ριμπάλτα για τα χαφ της ΑΕΚ και αναμενόμενα ο διεθνής Ούγγρος μέσος δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό ματς πρωταθλήματος της (μέχρι στιγμής) ομάδας του, κόντρα στην Νιρεγκιάζα.

Μάλιστα ο 24χρονος αρχηγός της Γκιόρ έμεινε εκτός αποστολής προς επίρρωση του γεγονότος ότι ο Βιτάλις βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποχώρησης από την ομάδα που ανδρώθηκε.

Ο ύψους 1,79μ. δεξιοπόδαρος μέσος ήταν βασικός και στα πέντε προηγούμε ματς των Πρωταθλητών Ουγγαρίας στην τρέχουσα σεζόν, φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού, ενώ πέτυχε και δύο γκολ.

Θυμίζουμε πως από τη στιγμή που ο Βιτάλις αγωνίστηκε στα προκριματικά του Champions League, στον αποκλεισμό της Γκιόρ από την (υποψήφια αντίπαλο της ΑΕΚ) Βίκινγκουρ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με άλλη ομάδα.