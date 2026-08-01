«Πρόταση της Σαν Λορέντζο για τον Ρομπέρτο Περέιρα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, η Σαν Λορέντζο έκανε πρόταση στον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα.

Ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρουν πως η Σαν Λορέντζο κατέθεσε προσφορά στον Ρομπέρτο Περέιρα, που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Ο 35χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος δεν έμεινε ικανοποιημένος από το ποσό που του προσφέρθηκε.

Μένει να δούμε αν θα επανέλθει η ομάδα από την Αργεντινή. Πάντως ο Περέιρα διάκειται πολύ θετικά στην προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα του.

Να σημειώσουμε πως ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.000 λεπτά που πάτησε χορτάρι.