«Πρόταση της Σαν Λορέντζο για τον Ρομπέρτο Περέιρα»
Ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρουν πως η Σαν Λορέντζο κατέθεσε προσφορά στον Ρομπέρτο Περέιρα, που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ το φετινό καλοκαίρι. Ο 35χρονος Αργεντινός επιθετικός μέσος δεν έμεινε ικανοποιημένος από το ποσό που του προσφέρθηκε.
Μένει να δούμε αν θα επανέλθει η ομάδα από την Αργεντινή. Πάντως ο Περέιρα διάκειται πολύ θετικά στην προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα του.
Να σημειώσουμε πως ο πρωταθλητής με την ΑΕΚ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ στα περισσότερα από 1.000 λεπτά που πάτησε χορτάρι.
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🚨#SanLorenzo realizó una primera oferta por “Tucu” Pereyra— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 31, 2026
👉La misma fue considerada insuficiente.
📌El mediocentro ve con buenos 👀 volver a 🇦🇷 pic.twitter.com/owS3ytIXEW
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