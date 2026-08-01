Η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να το υποδέχεται πίσω στην Πλατεία Αετού.

Κάτι περισσότερο από έναν μήνα διήρκεσε η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ, με τους φιλάθλους της Ένωσης από όλη την Ελλάδα να ανταποκρίνονται και να το υποδέχονται με ιδιαίτερη θέρμη και στις 50 περιοχές από όπου αυτό πέρασε.

Μετά την τελευταία της στάση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η κούπα της περσινής σεζόν επέστρεψε στο σπίτι της, με πλήθος κόσμου να την υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια μαζί με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο διοικητικός ηγέτης των Κιτρινόμαυρων έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο της Allwyn Arena και μίλησε περιτριγυρισμένος από παιδιά για την πάταξη της βίας στα γήπεδα.