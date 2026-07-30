Ο Γιασίν Τιτραουί δεν ήταν θετικός στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με Μαρσέιγ και Λανς να πιέζουν για την απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτραουί, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πείστηκε από το πρότζεκτ των «ερυθρόλευκων». Ο 23χρονος ζήτησε χρόνο για να αξιολογήσει τις επιλογές του, εξελίξεις που οδήγησαν τελικά σε ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις.

Παρότι αρχικά βρέθηκε στο στόχαστρο της Σουόνσι, τις τελευταίες ώρες δύο γαλλικοί σύλλογοι έχουν μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του. Η Λανς έχει προχωρήσει σε επαφές με τη Σαρλερουά και φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στη Ligue 1. Μάλιστα, έχει δώσει το «πράσινο φως» ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ωστόσο, η Λανς δεν είναι μόνη στη μάχη για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και η Μαρσέιγ έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Τιτραουί, ξεκινώντας επαφές με τη Σαρλερουά, με αποτέλεσμα η υπόθεσή του να εξελίσσεται σε γαλλική μονομαχία.