Τιτραουί - Ολυμπιακός: Αρνητικός ο παίκτης για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Βέλγους
Αν και ο Ολυμπιακός φάνηκε να βρίσκεται τη χρυσή «τομή» με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί, εν τέλει φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει στις προτεραιότητες του την Ελλάδα.
Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ο οποίος αναφέρει ότι Αλγερινός χαφ δεν είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα παρότι οι Πειραιώτες είναι κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του.
Την ίδια στιγμή, στη μάχη για τη μεταγραφή του έχει μπει και η Σουόνσι από τη Championship χωρίς να αναφέρεται κάτι παραπάνω από τη συγκεκριμένη πηγή.
🇩🇿❌🔴⚪️ Après une dernière conversation ce matin avec son club du Sporting Charleroi, Yacine Titraoui a refusé de rejoindre l’Olympiacos FC. L’Algérien n’est pas convaincu par le projet qui lui est proposé.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 29, 2026
🦢 Swansea City toujours dans la course.
⏳Wait&See… #DZ #RCSC pic.twitter.com/bc5N62ONez
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