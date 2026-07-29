Τιτραουί - Ολυμπιακός: Αρνητικός ο παίκτης για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Βέλγους

Τιτραουί - Ολυμπιακός: Αρνητικός ο παίκτης για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Βέλγους

Νότης Χάλαρης
Τιτραουί - Ολυμπιακός: Αρνητικός ο παίκτης για την Ελλάδα σύμφωνα με τους Βέλγους

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Ο Γιασίν Τιτραουί δείχνει αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα σύμφωνα με τους Βέλγους.

Αν και ο Ολυμπιακός φάνηκε να βρίσκεται τη χρυσή «τομή» με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί, εν τέλει φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει στις προτεραιότητες του την Ελλάδα.

Αυτό υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, ο οποίος αναφέρει ότι Αλγερινός χαφ δεν είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα παρότι οι Πειραιώτες είναι κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του.

Την ίδια στιγμή, στη μάχη για τη μεταγραφή του έχει μπει και η Σουόνσι από τη Championship χωρίς να αναφέρεται κάτι παραπάνω από τη συγκεκριμένη πηγή.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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